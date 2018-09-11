ДБР не проводитиме новий конкурс на керівні посади, про який просив Труба

Члени конкурсної комісії заявили, що в законі немає поняття "новий конкурс", а переможці просили нарешті вирішити їх долю

Конкурсна комісія Державного бюро розслідувань заявила, що не може провести повторний конкурс на 27 керівних посад, як просив голова відомства Роман Труба.

Про це заявила виконуючка обов'язки директора Державного бюро розслідувань Ольга Варченко.

"У середу, 7 листопада, відбулося засідання Зовнішньої конкурсної комісії, куди були запрошені переможці конкурсу та керівництво Державного бюро розслідувань. Комісія зібралася, аби розглянути лист Романа Труби про те, що він позбавлений можливості ухвалити кадрові рішення через відсутність результатів поліграфу переможців конкурсу, тому просить оголосити проведення нового конкурсу. Однак члени конкурсної комісії заявили, що в законі немає поняття "новий конкурс", а переможці просили нарешті вирішити їх долю – призначити їх на посади чи дати їм вмотивовані відмови", – пояснила Варченко.

Натомість для прийняття кадрового рішення Державне бюро розслідувань вирішило провести для усіх кандидатів повторне дослідження на поліграфі.

"Оскільки тепер ми маємо як результати психофізіологічного дослідження, так і результати спеціальної перевірки, яку усі переможці конкурсу пройшли, після повернення директора Романа Труби з відпустки, ми зможемо ухвалити рішення щодо їх призначення", – заявила виконуючка обов'язки Труби.

За словами Варченко, Державне бюро розслідувань провело дослідження на поліграфі для 27 кандидатів 8 листопада у приміщенні ДБР і результати цих досліджень перебувають в бюро.

Нагадаємо, 28 серпня директор Державного бюро розслідувань Роман Труба повернув подання на призначення цих людей на посади, оскільки конкурсна комісія не передала йому результати їх психофізіологічних досліджень.

2 листопада Роман Труба звернувся до зовнішньої конкурсної комісії з пропозицією оголосити на ці посади новий конкурс.