Дефіцит платіжного балансу у лютому зменшився до 27 млн дол. - НБУ

Дефіцит платіжного балансу України у лютому поточного року склав 27 млн дол.

Дефіцит рахунку поточних операцій у лютому збільшився до 399 млн дол. США (142 млн дол. США у січні) унаслідок сповільнення зростання експорту товарів. "Зростання обсягів експорту товарів у лютому сповільнилося до 20,9% р/р (52,9% у січні), що значною мірою відображало вичерпання тимчасового ефекту низької бази порівняння січня минулого року", - йдеться у повідомленні, розміщенному на сайті Національного банку України (НБУ).

При цьому зауважується, що цінова кон’юнктура залишалася сприятливою для українського експорту.

"Зростання експорту продовольчих товарів сповільнилося (до 15,9% р/р з 55,3% р/р у січні) насамперед через зниження обсягів експорту зернових культур (11,7% р/р) передусім унаслідок падіння світових цін на зернові. Водночас зросли вартісні обсяги експорту насіння олійних (у 2,2 раза) та олії (на 13,4% р/р). Високі світові ціни на сталеву продукцію та зміщення структури експорту металургійної продукції в бік готових виробів сприяли нарощенню обсягів експорту чорних та кольорових металів (на 30,6% р/р). Зростання світових цін на залізну руду зумовило прискорення експорту мінеральних продуктів (насамперед за рахунок руди), вартісні обсяги якого перевищували минулорічний рівень майже удвічі. Натомість обсяги експорту хімічної продукції скоротилися (на 6,9% р/р)", - зазначається у повідомленні.

Поряд з цим, за данними НБУ, зростання обсягів імпорту товарів уповільнилося удвічі – до 16,7% р/р з 32,6% у січні. Зокрема, обсяги енергетичного імпорту збільшилися на 53,3% р/р.

"Це було зумовлено все ще високими обсягами імпорту природного газу, необхідного для проведення опалювального сезону. Іншою причиною було зростання обсягів імпорту нафтопродуктів, пов’язане з підготовкою аграріїв до посівної", - пояснили у банку.

Обсяги неенергетичного імпорту зросли на 8,5% р/р (у січні – на 21,1% р/р), зокрема – продукції машинобудування (на 21,5% р/р), хімічної промисловості (на 7,3% р/р), чорних та кольорових металів (на 24,5% р/р). Водночас імпорт продовольчих товарів скоротився на 3,7% р/р (у січні – на 14,5% р/р).

Також додається, що у лютому чисті надходження за фінансовим рахунком (368 млн дол. США) були забезпечені подальшим скороченням готівкової валюти поза банками та зростанням заборгованості за торговими кредитами.

Чистий приплив прямих іноземних інвестицій у лютому становив 45 млн дол. Усі вони були спрямовані до реального сектору.

"Через близьке до нуля сальдо зведеного платіжного балансу міжнародні резерви станом на початок березня майже не змінилися та становили 15,5 млрд дол. США або 3,3 місяця імпорту майбутнього періоду", - резюмується у повідомленні.

Зазначимо, дефіцит зведеного бюджету України за підсумками січня-жовтня цього року становив 26,866 млрд грн проти профіциту за аналогічний період минулого року на рівні 26,792 млрд грн.