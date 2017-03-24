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Делегація Росії має повернутися у ПАРЄ, - Аграмунт

Щойно російський парламент представить делегацію РФ на асамблеї, їхні повноваження будуть розглянуті
Голова Парламентської асамблеї Ради Європи Педро Аграмунт переконаний, що російська делегація має повернутися в ПАРЄ.
Делегація Росії має повернутися у ПАРЄ, - Аграмунт Фото:i.lb.ua

Про це він заявив в інтерв'ю російському виданню ТАСС.

"Відтоді, як я був обраний у січні 2016 року головою ПАРЄ, я не шкодував ні часу, ні сил на те, щоб зберегти відкритим канал діалогу з російським парламентом.

Я твердо переконаний, що наша асамблея - це 47 членів, а не 46", - заявив він.

За словами Аграмунта, щойно російський парламент представить делегацію РФ на асамблеї, їхні повноваження будуть розглянуті.

"Під час моїх попередніх зустрічей, як і в ході останньої в Мадриді, я підкреслював, що і я, і органи, і доповідачі асамблеї готові працювати з російськими колегами, щоб створити ситуацію, в якій повноваження делегації можуть бути затверджені без обмежень з тим, щоб усі 47 членів асамблеї знову могли працювати разом", - додав він.

Крім того, Аграмунт підтвердив, що він кілька разів обговорював питання зміни регламенту органу з російськими представниками, на найвищому рівні.

"Я обговорював це питання з російськими представниками, на найвищому рівні, кілька разів. Вони відзначили ряд питань, які потребують ретельного вивчення, у тому числі реформу регламенту асамблеї - питання, яке безпосередньо впливає на перспективу повернення російської делегації. Я завжди говорив, що ці важливі питання повинні обговорюватись між 47 національними делегаціями й в рамках глобального і всеосяжного процесу", - сказав він.

Нагадаємо, у 2014 році ПАРЄ ухвалила резолюцію та позбавила російську делегацію права голосу на рік через анексію Криму. У відповідь російська делегація припинила участь у роботі ПАРЄ. У 2016 та 2017 роках Росія не надіслала до Страсбурга список своєї делегації і тим самим уникла голосування, на якому мало б вирішитися питання продовження припинення права голосу.

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