День в АТО: Бойовики застосовували міномети та гранатомети, 2 постраждалих
Про це повідомляє прес-центр АТО.
Згідно з інформацією, найбільш неспокійно було на Приморському напрямку, де бойовики вночі з автоматичних гранатометів били по укріпленнях сил АТО неподалік Красногорівки.
"Наші військові накрили ворога вогнем з великокаліберного кулемету. Унаслідок цього протистояння отримав поранення один український боєць. Постраждалого оперативно було госпіталізовано, і зараз стан його здоров’я оцінюється як задовільний", - сказано у повідомленні.
Крім того, під ранок проросійські незаконні збройні формування обстріляли українські позиції з протитанкового гранатомету біля Талаківки. У результаті цієї провокації один військовослужбовець Збройних Сил України отримав бойову травму.
Також близько 16 години НЗФ у районі Широкиного застосували 82-міліметровий міномет.
Вдень на Донецькому напрямку бойовики обстрілювали з кулеметів українських захисників біля Авдіївки та Невельського.
На Луганському напрямку факт застосування НЗФ протитанкового гранатомету зафіксований неподалік Новоолександрівки.
Нагадаємо, що за минулу добу терористи з окупованих територій Донбасу 26 разів відкривали вогонь по позиціях українських військових.
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