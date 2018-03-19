НОВИНИВід початку доби режим повного припинення вогню на лінії розмежування сторін бойовиками російсько-окупаційних військ дотримувався у повній мірі.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
День в АТО минув без обстрілів
Українські військові продовжують контролювати противника
Фото: EPA/UPG
Станом на 18.00 обстрілів позицій ЗСУ не зафіксовано, повідомляє прес-центр штабу АТО у Facebook.
"Українські воїни, які виконують завдання на першій лінії оборони, продовжують надійно контролювати противника, неухильно дотримуючись при цьому умов повного припинення вогню", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що минулої доби агресор здійснив два обстріли укріплень Збройних Сил України. Унаслідок ворожого вогню один український захисник отримав бойову травму.
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19 03 2018 18:34 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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