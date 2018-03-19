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День в АТО минув без обстрілів

Українські військові продовжують контролювати противника
Від початку доби режим повного припинення вогню на лінії розмежування сторін бойовиками російсько-окупаційних військ дотримувався у повній мірі.
День в АТО минув без обстрілів Фото: EPA/UPG

Станом на 18.00 обстрілів позицій ЗСУ не зафіксовано, повідомляє прес-центр штабу АТО у Facebook.

"Українські воїни, які виконують завдання на першій лінії оборони, продовжують надійно контролювати противника, неухильно дотримуючись при цьому умов повного припинення вогню", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що минулої доби агресор здійснив два обстріли укріплень Збройних Сил України. Унаслідок ворожого вогню один український захисник отримав бойову травму.

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19 03 2018 18:34
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