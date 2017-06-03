Депутат Дзензерський виявився фігурантом справи НАБУ

Депутат Верховної Ради, заступник голови фінансового комітету Денис Дзензерський виявився фігурантом кримінального провадження, яке розслідує Національне антикорупційне бюро.

Про це пише FinClub з посиланням на виписку з кримінального провадження за статтею 366-1 КК, в рамках якого розслідують факт подачі Дзензерським у декларації недостовірної інформації.

У матеріалах, які мають слідчі НАБУ, сказано, що Денис Дзензерський продовжує займатися бізнесом і оперативним управлінням підприємствами, які належать йому спільно з батьком Віктором Дзензерським. "Також є учасником підприємств, заснованих Денисом Дзензерським, управлінням якими останній і займається, не дивлячись на те, що підприємства були переоформлені на інших осіб після набуття повноважень народного депутата", - зазначено в документі НАБУ.

У матеріалах НАБУ згадуються суто кримінальні епізоди, пов'язані з бізнес-діяльністю депутата Дениса Дзензерського за ст. 191 (привласнення або розтрата чужого майна), а також ст. 209 (незаконні фінансові операції, легалізація, відмивання коштів). У матеріалах зазначено, що Денис Дзензерський протидіє виконавчим службам, використовуючи свою депутатську недоторканність.

Народний депутат Денис Дзензерський обіймає посаду заступника голови комітету Верховної Ради з питань фінансової політики та банківської діяльності. У Раду пройшов під №24 списку партії "Народний фронт", яку очолює екс-прем'єр Арсеній Яценюк.

Спільно з батьком - підприємцем з Дніпра Віктором Дзензерським - володіє холдингом "МНПК Веста", який є найбільшим виробником і експортером автомобільних акумуляторних батарей.

Зазначимо, Національне антикорупційне бюро (НАБУ) почало розслідування проти ще одного депутата Верховної Ради, заступника міністра і чиновника Державної фіскальної служби (ДФС) за результатами аналізу електронних декларацій.

Загалом, станом на початок березня НАБУ розслідує 34 справи, які стосуються е-декларацій. Вісім з них стосуються депутатів Ради. Бюро не розкриває імен цих осіб.