ПОЛІТИКА НОВИНИБасманний суд Москви санкціонував заочний арешт депутата Верховної ради України від фракції "Народний фронт" Антона Геращенка.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Депутата Верховної Ради Антона Геращенка арештували в Росії
Російський суд заочно заарештував українського депутата Геращенка, він оголошений у міжнародний розшук
Фото: unian.ua
Його звинувачують у публічному виправданні тероризму, повідомляє "Interfax".
"Басманний суд Москви 22 травня обрав запобіжний захід у вигляді взяття під варту щодо Геращенка Антона Юрійовича, обвинуваченого у скоєнні злочину, передбаченого ч.2 ст.205.2 КК РФ (Публічні заклики до здійснення терористичної діяльності, публічне виправдання тероризму або пропаганда тероризму, вчинене з використанням ЗМІ чи Інтернету)", – повідомила прес-секретар суду Юнона Царьова.
Вона зазначила, що цей запобіжний захід обрано терміном на 2 місяці з моменту екстрадиції або затримання Геращенка на території РФ.
Антона Геращенка оголосили в міжнародний розшук.
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28 05 2018 23:26 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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