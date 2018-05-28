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Депутата Верховної Ради Антона Геращенка арештували в Росії

Російський суд заочно заарештував українського депутата Геращенка, він оголошений у міжнародний розшук
Басманний суд Москви санкціонував заочний арешт депутата Верховної ради України від фракції "Народний фронт" Антона Геращенка.
Депутата Верховної Ради Антона Геращенка арештували в Росії Фото: unian.ua

Його звинувачують у публічному виправданні тероризму, повідомляє "Interfax".

"Басманний суд Москви 22 травня обрав запобіжний захід у вигляді взяття під варту щодо Геращенка Антона Юрійовича, обвинуваченого у скоєнні злочину, передбаченого ч.2 ст.205.2 КК РФ (Публічні заклики до здійснення терористичної діяльності, публічне виправдання тероризму або пропаганда тероризму, вчинене з використанням ЗМІ чи Інтернету)", – повідомила прес-секретар суду Юнона Царьова.

Вона зазначила, що цей запобіжний захід обрано терміном на 2 місяці з моменту екстрадиції або затримання Геращенка на території РФ.

Антона Геращенка оголосили в міжнародний розшук.

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28 05 2018 23:26
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