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Депутату на Одещині прострелили стегно

За цим фактом відкрили кримінальне провадження
В Одеській області 54-річного депутата Чорноморської ради поранили пострілом із травматичної зброї.
Депутату на Одещині прострелили стегно Фото: 24tv.ua

Біля будинку потерпілого до автівки депутата місцевої ради хтось підбіг і кілька разів вистрілив з травматичної зброї через водійське вікно. Потім нападник втік, повідомляє обласний відділ комунікації поліції.

Потерпілого доставили до лікарні з ушкодженнями стегна, його життю нічого не загрожує.

За цим фактом відкрили кримінальне провадження за статтею "Умисне тяжке тілесне ушкодження". Правоохоронці шукають нападника.

Одеське видання dumskaya.net повідомляє, що постраждав депутат Чорноморської міської ради Сергій Червачев.

Нагадаємо, 24 травня депутата Черкаської обласної ради від ВО "Батьківщина" Сергія Гуру розстріляли в його офісі.

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05 06 2018 11:55
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