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Депутати не прийшли: Рада закрилась із 20 нардепами у сесійній залі

Наступне засідання в кінці місяця
Верховна Рада закрилася у присутності 20 депутатів, наступне засідання - у кінці лютого.
Депутати не прийшли: Рада закрилась із 20 нардепами у сесійній залі Фото: mukachevo.net

Заступник голови Верховної ради Оксана Сироїд нагадала, що наступне засідання парламенту відбудеться 21 лютого і розпочнеться о 10-й годині.

Наприкінці сьогоднішнього засідання у сесійній залі були присутні лише близько 20 народних депутатів.

Нагадаємо, що в середу спікер Верховної Ради Андрій Парубій закрив ранкове засідання парламенту через недостатню кількість депутатів для результативного голосування. Спікер назвав таку ситуацію неприйнятною: "Це підло".

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10 02 2017 15:08
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