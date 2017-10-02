CУСПІЛЬСТВО НОВИНИВерховна Рада закрилася у присутності 20 депутатів, наступне засідання - у кінці лютого.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Депутати не прийшли: Рада закрилась із 20 нардепами у сесійній залі
Наступне засідання в кінці місяця
Фото: mukachevo.net
Заступник голови Верховної ради Оксана Сироїд нагадала, що наступне засідання парламенту відбудеться 21 лютого і розпочнеться о 10-й годині.
Наприкінці сьогоднішнього засідання у сесійній залі були присутні лише близько 20 народних депутатів.
Нагадаємо, що в середу спікер Верховної Ради Андрій Парубій закрив ранкове засідання парламенту через недостатню кількість депутатів для результативного голосування. Спікер назвав таку ситуацію неприйнятною: "Це підло".
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10 02 2017 15:08 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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