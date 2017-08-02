Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Парубій закрив засідання Ради через відсутність депутатів: "Це просто підло"

У залі виявилося 198 депутатів, а для ухвалення законів потрібно щонайменше 226 осіб
Спікер Верховної Ради Андрій Парубій закрив ранкове засідання парламенту через недостатню кількість депутатів для результативного голосування.
Парубій закрив засідання Ради через відсутність депутатів: "Це просто підло" Андрій Парубій. Фото: facebook.com

"Недостатня кількість для проведення результативних голосувань. Ранкове засідання Верховної Ради України оголошую закритим", - заявив Парубій.

 

Він закликав народних обранців прийти завтра о 10:00 ранку для продовження голосування, побажав плідної роботи в комітетах і попросив провести у всії фракціях засідання на предмет дисципліни і на предмет наявності депутатів в залі.

Нагадаємо, що спікер Верховної Ради Андрій Парубій закрив вечірнє засідання парламенту в 19 січня через недостатню кількість нардепів на місцях.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

08 02 2017 13:41
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
  • Іран vs Саудівська Аравія: битва титанів ісламського світуДо чого призведе чергова "порохова бочка" на Близькому Сході, найголовнішою причиною якої є формування та протистояння двох одвічних ворогуючих полюсів – сунітської Саудівської Аравії та шиїтського Ірану
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
"Глибоко стурбовані": як світ відреагував на трагедію в Авдіївці

"Глибоко стурбовані": як світ відреагував на трагедію в Авдіївці

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.


TrendStat