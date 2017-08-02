Парубій закрив засідання Ради через відсутність депутатів: "Це просто підло"

У залі виявилося 198 депутатів, а для ухвалення законів потрібно щонайменше 226 осіб

Спікер Верховної Ради Андрій Парубій закрив ранкове засідання парламенту через недостатню кількість депутатів для результативного голосування.

"Недостатня кількість для проведення результативних голосувань. Ранкове засідання Верховної Ради України оголошую закритим", - заявив Парубій.

Закликаю всіх народних депутатів поважати державну мову і виступати з трибуни Верховної Ради @verkhovna_rada українською мовою #Рада8 — Андрій Парубій (@AndriyParubiy) 8 лютого 2017 р.

Він закликав народних обранців прийти завтра о 10:00 ранку для продовження голосування, побажав плідної роботи в комітетах і попросив провести у всії фракціях засідання на предмет дисципліни і на предмет наявності депутатів в залі.

Нагадаємо, що спікер Верховної Ради Андрій Парубій закрив вечірнє засідання парламенту в 19 січня через недостатню кількість нардепів на місцях.