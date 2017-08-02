ПОЛІТИКА НОВИНИСпікер Верховної Ради Андрій Парубій закрив ранкове засідання парламенту через недостатню кількість депутатів для результативного голосування.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Парубій закрив засідання Ради через відсутність депутатів: "Це просто підло"
У залі виявилося 198 депутатів, а для ухвалення законів потрібно щонайменше 226 осіб
Андрій Парубій. Фото: facebook.com
"Недостатня кількість для проведення результативних голосувань. Ранкове засідання Верховної Ради України оголошую закритим", - заявив Парубій.
Закликаю всіх народних депутатів поважати державну мову і виступати з трибуни Верховної Ради @verkhovna_rada українською мовою #Рада8— Андрій Парубій (@AndriyParubiy) 8 лютого 2017 р.
Він закликав народних обранців прийти завтра о 10:00 ранку для продовження голосування, побажав плідної роботи в комітетах і попросив провести у всії фракціях засідання на предмет дисципліни і на предмет наявності депутатів в залі.
Нагадаємо, що спікер Верховної Ради Андрій Парубій закрив вечірнє засідання парламенту в 19 січня через недостатню кількість нардепів на місцях.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
08 02 2017 13:41 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ФОТО Стіна Трампа: як США відгороджуються від Мексики
- ВІДЕО Янукович офіційно закликав Путіна вторгнутися до України, – ВІДЕО
- ВІДЕО Савченко впевнена, що економічні санкції з РФ треба знімати поетапно, - ВІДЕО
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
- Іран vs Саудівська Аравія: битва титанів ісламського світуДо чого призведе чергова "порохова бочка" на Близькому Сході, найголовнішою причиною якої є формування та протистояння двох одвічних ворогуючих полюсів – сунітської Саудівської Аравії та шиїтського Ірану
No articles
влажность:
давление:
ветер: