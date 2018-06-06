Депутати побили власний рекорд кнопкодавства, - ЧЕСНО (відео)

Найчастіше за останні два місяці активісти помічали за кнопкодавством депутатів від "Народного фронту" (81 факт) та "Блоку Петра Порошенка" (64 факти)

Громадський рух "ЧЕСНО" зафіксував щонайменше 231 випадок неособистого голосування 55 народними депутатами під час голосування у квітні та травні 2018 року.

"Таким чином, у ці місяці депутати Верховної Ради перевищили попередній рекорд з кількості зафіксованих за місяць кнопкодавств (72): у квітні вони кнопкодавили щонайменше 98 разів, а вже у травні – щонайменше 133 рази", – йдеться в матеріалі організації "ЧЕСНО".

"Зокрема, щонайменше 21 раз кнопкодавив Андрій Шинькович, 19 разів – Хвича Мепарішвілі, 17 разів – Андрій Іванчук та 15 разів – Антон Яценко", – кажуть в організації.

Крім того, активісти називають Яценка з "Відродження" і Шиньковича з БПП "лідерами неособистого голосування у Верховній Раді 8-го скликання". За інформацією "ЧЕСНО", Яценко кнопкодавив щонайменше 67, а Шинькович – 40 разів.

"Кількість депутатів-кнопкодавів у ВРУ 8-го скликання становить 132, тобто понад 30% від загальної кількості народних обранців", – додає громадський рух.

Нагадаємо, що депутат Антон Яценко з групи "Відродження" 20 березня голосував у Верховній Раді одразу за шістьох народних обранців.