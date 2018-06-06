Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Депутати побили власний рекорд кнопкодавства, - ЧЕСНО (відео)

Найчастіше за останні два місяці активісти помічали за кнопкодавством депутатів від "Народного фронту" (81 факт) та "Блоку Петра Порошенка" (64 факти)
Громадський рух "ЧЕСНО" зафіксував щонайменше 231 випадок неособистого голосування 55 народними депутатами під час голосування у квітні та травні 2018 року.
Депутати побили власний рекорд кнопкодавства, - ЧЕСНО (відео) Фото: zn.ua

"Таким чином, у ці місяці депутати Верховної Ради перевищили попередній рекорд з кількості зафіксованих за місяць кнопкодавств (72): у квітні вони кнопкодавили щонайменше 98 разів, а вже у травні – щонайменше 133 рази", – йдеться в матеріалі організації "ЧЕСНО".

"Зокрема, щонайменше 21 раз кнопкодавив Андрій Шинькович, 19 разів – Хвича Мепарішвілі, 17 разів – Андрій Іванчук та 15 разів – Антон Яценко", – кажуть в організації.

Крім того, активісти називають Яценка з "Відродження" і Шиньковича з БПП "лідерами неособистого голосування у Верховній Раді 8-го скликання". За інформацією "ЧЕСНО", Яценко кнопкодавив щонайменше 67, а Шинькович – 40 разів.

"Кількість депутатів-кнопкодавів у ВРУ 8-го скликання становить 132, тобто понад 30% від загальної кількості народних обранців", – додає громадський рух.

Нагадаємо, що депутат Антон Яценко з групи "Відродження" 20 березня голосував у Верховній Раді одразу за шістьох народних обранців.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

06 06 2018 16:21
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
"Ви стріляєте – ми чистимо": історія десантника, який створив серветки для чистки зброї

"Ви стріляєте – ми чистимо": історія десантника, який створив серветки для чистки зброї

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.