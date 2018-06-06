Депутати побили власний рекорд кнопкодавства, - ЧЕСНО (відео)
"Таким чином, у ці місяці депутати Верховної Ради перевищили попередній рекорд з кількості зафіксованих за місяць кнопкодавств (72): у квітні вони кнопкодавили щонайменше 98 разів, а вже у травні – щонайменше 133 рази", – йдеться в матеріалі організації "ЧЕСНО".
"Зокрема, щонайменше 21 раз кнопкодавив Андрій Шинькович, 19 разів – Хвича Мепарішвілі, 17 разів – Андрій Іванчук та 15 разів – Антон Яценко", – кажуть в організації.
Крім того, активісти називають Яценка з "Відродження" і Шиньковича з БПП "лідерами неособистого голосування у Верховній Раді 8-го скликання". За інформацією "ЧЕСНО", Яценко кнопкодавив щонайменше 67, а Шинькович – 40 разів.
"Кількість депутатів-кнопкодавів у ВРУ 8-го скликання становить 132, тобто понад 30% від загальної кількості народних обранців", – додає громадський рух.
Нагадаємо, що депутат Антон Яценко з групи "Відродження" 20 березня голосував у Верховній Раді одразу за шістьох народних обранців.
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