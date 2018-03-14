Депутати посилили відповідальність осіб, що здійснюють сексуальну експлуатацію дітей

Верховна Рада ухвалила закон, за яким встановлюється чіткий мінімальний вік статевого повноліття та вдосконалюється відповідальність осіб, які посягають на статеву свободу та недоторканість, честь та гідність дітей.

За ухвалення законопроекту "Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо захисту дітей від сексуальних зловживань та сексуальної експлуатації" №2016 у другому читанні та в цілому проголосували 241 депутат, повідомляє "Укрінформ".

Зокрема, передбачається статтю 155 Кримінального кодексу України викласти в новій редакції, за якою природні або неприродні статеві зносини з особою, яка не досягла шістнадцятирічного віку, вчинені повнолітньою особою, караються обмеженням волі на строк до п’яти років або позбавленням волі на той самий строк. Такі ж дії, вчинені близькими родичами або членами сім’ї, особою, на яку покладено обов’язки щодо виховання потерпілого або піклування про нього, або якщо вони спричинили безплідність чи інші тяжкі наслідки, караються позбавленням волі на строк від п’яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.

У оновленій частині другій статті 156 йтиметься про те, що такі дії, вчинені щодо малолітньої особи або вчинені членами сім’ї чи близькими родичами, особою, на яку покладено обов’язки щодо виховання потерпілого або піклування про нього, караються позбавленням волі на строк від п’яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.

Водночас стаття 302 доповнюється положенням про те, що створення або утримання місць розпусти, а також звідництво для розпусти та аналогічні дії, вчинені з метою наживи або особою, раніше судимою за цей злочин, або організованою групою із залученням малолітньої особи караються позбавленням волі на строк від п’яти до десяти років.

Перший заступник комітету з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності Микола Паламарчук пояснив, що з ухваленням змін до статті 155 КК встановлюється чіткий мінімальний вік статевого повноліття - це 16 років.

Цей закон набирає чинності з дня його опублікування.

Нагадаємо, 6 грудня 2017 року Верховна Рада ухвалила в цілому законопроект №4952 про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу з цими явищами. "За" проголосував 241 народний депутат.