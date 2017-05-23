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Депутати розширили доступ школярів з особливими потребами до навчання

“За” проголосували 297 народних депутатів
Верховна Рада ухвалила в цілому законопроект №6437 про внесення змін до закону "Про освіту" щодо особливостей доступу осіб з особливими освітніми потребами до навчання.
Депутати розширили доступ школярів з особливими потребами до навчання Фото: kievsmi.net

Під час обговорення під стенограмму внесли поправку, яку озвучила представник БПП Ірина Луценко: "Оскільки було висловлено принципову пропозицію встановити, що діти з особливими освітніми потребами обов’язково забезпечуються підвезенням до місця навчання і дому під стенограму пропоную наступну поправку: п. 4 ч. 1 законопроекту доповнити абзацом такого змісту: "Забезпечують підвезення учнів, вихованців з особливими освітніми потребами до місця навчання і дому, у тому числі шкільними автобусами, пристосованими для перевезення дітей, які пересуваються на кріслах колісних", інформує "112 Україна".

У законі "Про освіту" планують прописати право на освіту для дітей з інвалідністю в усіх навчальних закладах, в тому числі безкоштовну у державних і комунальних закладах.

Документ передбачає, що право дітей на освіту передбачає різні форми навчання - зокрема дистанційну та індивідуальну.

Окремою нормою прописали "створення належних умов для здобуття освіти особами з особливими освітніми потребами з урахуванням їх індивідуальних потреб в умовах інклюзивного навчання".

Стосовно мови освіти, дітям з особливими потребами мають викладати найбільш доступною - зокрема за допомогою жестової мови чи шрифту Брайля.

Законопроект включає визначення низки понять у даному ключі, зокрема "особа з особливими освітніми потребами", "інклюзивне навчання", "індивідуальна програма розвитку особи з особливими освітніми потребами".

Так, особа з особливими освітніми потребами – особа, яка потребує додаткової постійної чи тимчасової підтримки в освітньому процесі з метою забезпечення її права на освіту, сприяння розвитку її особистості, поліпшення стану її здоров'я та якості життя, підвищення рівня участі у житті громади.

Автори документа передбачили, що таким школярам мають надавати психолого-педагогічну, корекційно-розвиткову та іншу допомогу, а як саме - визначить Кабмін.

Згідно до пояснювальної записки, йдеться про розбудову системи освіти в напрямі створення “школи для всіх” - де діти з особливими потребами зможуть навчатися, зокрема, в умовах інклюзивного навчання.

Нагадаємо, що мешканці тимчасово окупованої території АР Крим та Севастополя, а також території проведення АТО можуть вступити до вищих навчальних закладів України за спрощеною процедурою через освітні центри "Крим-Україна" та "Донбас-Україна".

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