ПОЛІТИКА НОВИНИВерховна Рада 13 березня ухвалила закон № 6475, яким подовжила максимальний строк переробки товарів, що ввозяться до України підприємствами суднобудівної промисловості, з одного до двох років.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Депутати ухвалили закон про сприяння суднобудівній галузі
Зазначається, що українська суднобудівна галузь має вагомий експортний потенціал та є вкрай важливою для розвитку вітчизняної економіки
Фото: @APUkraine
Автори закону вважають, що існуюче донедавна обмеження на переробку суднобудівниками імпортної сировини є "вкрай недостатнім", судячи зі строків зовнішньоекономічних контрактів, пише "Громадське".
Також зазначається, що українська суднобудівна галузь має вагомий експортний потенціал та є вкрай важливою для розвитку вітчизняної економіки.
"Одне робоче місце в суднобудівній промисловості продукує 8 робочих місць у інших пов’язаних галузях економіки", - наголошують автори закону.
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13 03 2018 16:47 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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