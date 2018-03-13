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Депутати ухвалили закон про сприяння суднобудівній галузі

Зазначається, що українська суднобудівна галузь має вагомий експортний потенціал та є вкрай важливою для розвитку вітчизняної економіки
Верховна Рада 13 березня ухвалила закон № 6475, яким подовжила максимальний строк переробки товарів, що ввозяться до України підприємствами суднобудівної промисловості, з одного до двох років.
Депутати ухвалили закон про сприяння суднобудівній галузі Фото: @APUkraine

Автори закону вважають, що існуюче донедавна обмеження на переробку суднобудівниками імпортної сировини є "вкрай недостатнім", судячи зі строків зовнішньоекономічних контрактів, пише "Громадське".

Також зазначається, що українська суднобудівна галузь має вагомий експортний потенціал та є вкрай важливою для розвитку вітчизняної економіки.

"Одне робоче місце в суднобудівній промисловості продукує 8 робочих місць у інших пов’язаних галузях економіки", - наголошують автори закону.

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13 03 2018 16:47
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