Міністр оборони Британії відреагував на пошкодження двох кораблів росії біля Криму

Ґрант Шаппс заявив, що нині Чорноморський флот рф функціонально неактивний.

Глава Міністерства оборони Великої Британії Ґрант Шаппс відреагував на ураження українськими Силами оборони російських великих десантних кораблів у тимчасово окупованому Криму.

"Незаконна окупація територій України путіним завдає величезних збитків Чорноморському флоту Росії, який зараз функціонально неактивний. росія плавала Чорним морем з 1783 року, але тепер змушена обмежувати свій флот портом. І навіть там тонуть кораблі путіна!", – зазначив Шаппс у соцмережі Х.

Збройні Сили України уразили два російські великі десантні кораблі рф "Ямал" та "Азов", а також завдали ударів по центру зв'язку та кількох об'єктах інфраструктури Чорноморського флоту рф.

Раніше повідомлялося, що Україна за п'ять тижнів знищила три кораблі ЧФ росії.