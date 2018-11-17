БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИ27 депутатів Європарламенту написали відкритого листа основному власнику Amazon Джеффрі Безосу з проханням вилучити з продажу речі з радянською символікою.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Депутати Європарламенту просять Amazon вилучити з продажу речі з радянською символікою
Зокрема, йдеться про футболки та інший одяг із зображенням серпа і молота
Фото: соцемережі
Про це повідомляє The Guardian.
Депутати наголошують на тому, що ця символіка ображає жертв радянського режиму, від якого постраждали понад 60 млн людей, близько 10 млн були депортовані до таборів.
Перш за все, в листі йдеться про футболки та інший одяг з серпом і молотом, прапори і пам'ятні речі.
Нагадаємо, Український інститут національної пам'яті звернувся з листом до дочірнього підприємства "ADIDAS-УКРАЇНА", нагадуючи про відповідальність за поширення в Україні продукції з використанням заборонених символів комуністичного тоталітарного режиму.
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