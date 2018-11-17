Депутати Європарламенту просять Amazon вилучити з продажу речі з радянською символікою

Зокрема, йдеться про футболки та інший одяг із зображенням серпа і молота

27 депутатів Європарламенту написали відкритого листа основному власнику Amazon Джеффрі Безосу з проханням вилучити з продажу речі з радянською символікою.

Про це повідомляє The Guardian.

Депутати наголошують на тому, що ця символіка ображає жертв радянського режиму, від якого постраждали понад 60 млн людей, близько 10 млн були депортовані до таборів.

Перш за все, в листі йдеться про футболки та інший одяг з серпом і молотом, прапори і пам'ятні речі.

Нагадаємо, Український інститут національної пам'яті звернувся з листом до дочірнього підприємства "ADIDAS-УКРАЇНА", нагадуючи про відповідальність за поширення в Україні продукції з використанням заборонених символів комуністичного тоталітарного режиму.