Держборг скоротився в доларах, але збільшився в гривні

Сукупний державний і гарантований державою борг за липень 2018 року скоротився на 0,76% або на 590 мільйонів доларів - до 75,71 мільярда доларів.

У той же час в національній валюті державний борг збільшився на 1,38% або на 27,64 млрд гривень - до 2,026 трлн гривень, повідомляється на офіційному сайті Міністерства фінансів.

З початку року сукупний державний (прямий) і гарантований державою борг в доларовому вираженні скоротився на 0,78%, або на 0,59 млрд доларів, у гривні - на 5,42%, або на 116,01 млрд грн.

Державний і гарантований державою борг на кінець липня становив 2,026 трлн гривень (75,71 млрд доларів) проти 1,998 трлн гривень в червні.

Основна сума держборгу номінована в доларах США - 42,02%, ще 31,47% - в гривні, 16,86% - в спеціальних правах запозичення (спеціальна валюта МВФ - ред), 8,49% - у євро. Менше 1% держборгу номіновано в канадських доларах та ієнах.

Офіційний курс гривні, за яким Мінфін розраховує борг, в липні знизився до 26,76 грн за долар з 26,19 грн за долар у червні, або на 2,16%, тоді як у кінці 2017 року він становив 28,07 грн за долар.

Як повідомлялося, уряд ухвалив середньострокову стратегію управління держборгом на 2018-2020 роки.

Нагадаємо, Мінфін вивчив п'ять альтернативних шокових сценаріїв, які можуть очікувати на український держборг.