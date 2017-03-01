Державний бюджет на 2016 рік недовиконано за доходами на 1,7%

Доходи державного бюджету України в січні-грудні 2016 року становили 616,219 млрд грн, що на 15,2% більше, ніж у 2015 році, але на 1,7% менше, ніж планувалося.

Загальний фонд держбюджету в 2016 році за доходами недовиконано на 0,2% (надходження становили 574,659 млрд грн, що на 14,1% перевищує показник 2015 року), тоді як спеціальний - майже на 20% (41,56 млрд гривень при плані в 51,54 млрд, зростання порівняно з 2015 роком - 34,3%), - свідчать дані Державної казначейської служби, інформує LB.ua.

Нагадаємо, в держбюджеті було закладено 17 млрд гривень від приватизації, отримати які не вдалося в зв'язку з провалом конкурсів з продажу Одеського припортового заводу.

Відзначимо, що призначений на 18 липня конкурс з приватизації ОПЗ провалився – на участь у ньому не надійшло жодної заявки від потенційних інвесторів.

Стартову ціну державного пакету акцій ОПЗ (99,6%) оцінювач визначив у розмірі 13,175 млрд гривень. Після провалу торгів ФДМ припустив зниження стартової ціни на завод удвічі.

Із середини серпня завод зупинився.

Також у бюджет не потрапили гроші від спецконфіскації майна колишнього президента Віктора Януковича та його соратників.