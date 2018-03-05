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Держбюджет недовиконаний за доходами на 5 мільярдів

Загальний фонд держбюджету недовиконаний за доходами за звітний період на 2,2%
оходи державного бюджету України за чотири місяці поточного року становили 272,45 мільярда гривень, що на 5,1 мільярда гривень менше від запланованого.
Держбюджет недовиконаний за доходами на 5 мільярдів Фото: dsnews.ua

Загальний фонд держбюджету недовиконаний за доходами за звітний період на 2,2%, або на 5,6 млрд грн. Спецфонд перевиконано за доходами на 2,2%, або на 511 млн грн, - йдеться на офіційному сайті  Державнаої казначейської служби. 

У січні-квітні до бюджету надійшло 68,39 млрд грн ЄСВ, тоді як в квітні було перераховано до держбюджету 18,6 млрд грн.

У квітні держбюджет був перевиконаний за доходами на 2,2%, або на 1,67 млрд грн. Доходи держбюджету в минулому місяці склали 78,9 млрд грн при плані 77,2 млрд грн.

Загальний фонд держбюджету в квітні перевиконаний по доходах на 4,3%, або на 3,1 млрд грн, тоді як спецфонд недовиконаний за доходами на 20,2%, або на 1,4 млрд грн.

Як відомо, 7 грудня 2017 року Верховна Рада затвердила в цілому законопроект про державний бюджет на 2018 рік.

У доопрацьованому законопроекті порівняно із проектом, поданим на перше читання, доходи збільшено на 36,57 млрд гривень (або на 4,2%).

Видатки збільшено на 40,5 млрд гривень (або на 4,3%).

Дефіцит держбюджету збільшено на 3,9 млрд грн, покриття якого передбачено спецконфіскацією. Загалом від спецконфіскації закладено 4,7 млрд гривень надходжень.

Доходи держбюджету в 2018 році встановлено на рівні 917,9 млрд грн, витрати - на рівні 991,7 млрд грн.

 
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