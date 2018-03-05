Держбюджет недовиконаний за доходами на 5 мільярдів
Загальний фонд держбюджету недовиконаний за доходами за звітний період на 2,2%, або на 5,6 млрд грн. Спецфонд перевиконано за доходами на 2,2%, або на 511 млн грн, - йдеться на офіційному сайті Державнаої казначейської служби.
У січні-квітні до бюджету надійшло 68,39 млрд грн ЄСВ, тоді як в квітні було перераховано до держбюджету 18,6 млрд грн.
У квітні держбюджет був перевиконаний за доходами на 2,2%, або на 1,67 млрд грн. Доходи держбюджету в минулому місяці склали 78,9 млрд грн при плані 77,2 млрд грн.
Загальний фонд держбюджету в квітні перевиконаний по доходах на 4,3%, або на 3,1 млрд грн, тоді як спецфонд недовиконаний за доходами на 20,2%, або на 1,4 млрд грн.
Як відомо, 7 грудня 2017 року Верховна Рада затвердила в цілому законопроект про державний бюджет на 2018 рік.
У доопрацьованому законопроекті порівняно із проектом, поданим на перше читання, доходи збільшено на 36,57 млрд гривень (або на 4,2%).
Видатки збільшено на 40,5 млрд гривень (або на 4,3%).
Дефіцит держбюджету збільшено на 3,9 млрд грн, покриття якого передбачено спецконфіскацією. Загалом від спецконфіскації закладено 4,7 млрд гривень надходжень.
Доходи держбюджету в 2018 році встановлено на рівні 917,9 млрд грн, витрати - на рівні 991,7 млрд грн.
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