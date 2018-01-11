Держдеп готує доповідь, від якої залежить "другий пакет" санкцій проти Росії
"Закон про хімічну і біологічну зброю вимагає, щоб Державний департамент доповів Конгресу, чи виконала Росія умови, яких вимагає закон, через три місяці після початкового аналізу у справі Скрипаля", - заявив заступник керівника прес-служби Держдепартаменту Роберт Палладіно
"Умови, які нам доведеся засвідчити, полягають у тому, чи Росія припинила і запевнила, що вона знову не буде використовувати хімічну зброю, і дозволила міжнародним інспекторам перевірити ці гарантії. 6 листопада - це крайній термін, до якого Держдепартамент повинен підтвердити Конгресу, що Росія виконала умови закону про хімічну і біологічну зброю", - зазначив він.
Якщо Держдеп не дійде висновків, що підтверджують виконання закону, він, після консультацій з Конгресом, має ввести в дію другий пакет санкцій проти Росії, попередив Палладіно.
Нагадаємо, що 27 серпня введено в дію перший пакет американських санкцій проти Росії, впроваджених через хімічну атаку у Британії.
Анонс першої порції санкцій призвів до падіння рубля до дворічного мінімуму. На першому етапі під заборону потрапив експорт технологій, що можуть використовуватись у військових цілях. А вже у листопаді може бути запроваджений другий, значно жорсткіший пакет санкцій.
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