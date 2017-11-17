Держдеп попередив про загрозу терактів в Європі в період свят

Держдепартамент США попередив про підвищену терористичну загрозу в країнах Європи в період різдвяних і новорічних свят.

"Нещодавні інциденти у Франції, Росії, Швеції, Великобританії, Іспанії і Фінляндії, які широко висвітлювалися, демонструють, що "Ісламська держава" і "Аль-Каїда", а також їхні спільники здатні планувати і здійснювати теракти в Європі", - йдеться в заяві, опублікованій на сайті Держдепу.

У Держдепі порадили американцям бути особливо обережними під час відвідування туристичних об'єктів, а також у транспорті та в інших місцях великого скупчення людей.

Відзначають, що "екстремісти, які симпатизують терористам або доморощені, можуть вчинити атаки без жодного попередження".

Раніше, Міністерство нацбезпеки США повідомляло, що члени терористичних угруповань, таких як "Ісламська держава", готують нову масштабну атаку, подібну до тієї, що відбулася 11 вересня 2001 року в США, а також планують напади на пасажирські літаки для спричинення масових людських жертв серед цивільного населення.