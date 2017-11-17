Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Держдеп попередив про загрозу терактів в Європі в період свят

Попередження діє до 31 січня 2018 року
Держдепартамент США попередив про підвищену терористичну загрозу в країнах Європи в період різдвяних і новорічних свят.
Держдеп попередив про загрозу терактів в Європі в період свят Литва. Фото: AFP

"Нещодавні інциденти у Франції, Росії, Швеції, Великобританії, Іспанії і Фінляндії, які широко висвітлювалися, демонструють, що "Ісламська держава" і "Аль-Каїда", а також їхні спільники здатні планувати і здійснювати теракти в Європі", - йдеться в заяві, опублікованій на сайті Держдепу. 

У Держдепі порадили американцям бути особливо обережними під час відвідування туристичних об'єктів, а також у транспорті та в інших місцях великого скупчення людей.

Відзначають, що "екстремісти, які симпатизують терористам або доморощені, можуть вчинити атаки без жодного попередження".

Раніше, Міністерство нацбезпеки США повідомляло, що члени терористичних угруповань, таких як "Ісламська держава", готують нову масштабну атаку, подібну до тієї, що відбулася 11 вересня 2001 року в США, а також планують напади на пасажирські літаки для спричинення масових людських жертв серед цивільного населення.

 

 

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

17 11 2017 10:54
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Жити за скляною стіною: Чи є доступною вища освіта для глухих і слабкочуючих студентів в Україні?

Жити за скляною стіною: Чи є доступною вища освіта для глухих і слабкочуючих студентів в Україні?

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.