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Держдеп закликав Росію негайно звільнити Сенцова

"Ми стурбовані долею людини, яка помирає в ув'язненні в Росії"
Держдеп США стурбований станом здоров'я незаконно ув'язненого в Росії українського режисера Олега Сенцова і закликав РФ негайно звільнити його та інших українських політв'язнів.
Держдеп закликав Росію негайно звільнити Сенцова Фото: radiosvoboda.org

Про це йдеться у заяві прес-секретаря Державного департаменту Хізер Нойєрт від 21 серпня, присвяченій 100 дню голодування Сенцова.

"США глибоко стурбовані погіршенням стану здоров'я Олега Сеноцва, тому ми знову закликаємо Росією негайно звільнити його та інших незаконно ув'язнених українських громадян у РФ та в Криму", - наголосила Нойєрт.

"Ми стурбовані долею людини, яка помирає в ув'язненні в Росії. Ми сподіваємось, що російська влада звільнить Сенцова, щоб не допустити трагедії", - підкреслюється у заяві.

"Зараз у Росії незаконно утримуються понад 60 українських політв'язнів. Ми повторюємо наш заклик: настав час для них - у тому числі для Сеноцва - повернутися додому", - зазначила прес-секретар Держдепу.

Нагадаємо, що в Німеччині біля замку Мезерберґ під Берліном, у якому зустрічалися президент Росії Володимир Путін та канцлерка Німеччини Ангела Меркель, 18 серпня влаштували пікет на підтримку українського політв'язня Олега Сенцова.

За останньою інформацією, Сенцов переживає 3-ю кризу, і його здоров'я в критичному стані.

Раніше адвокат Сенцова Дмитро Дінзе повідомив, що він схуд на 30 кг. Почалися проблеми з серцем, нирками і печінкою.

За прогнозами лікарів, 4-а криза, яка характеризується відмовою органів, може початися в будь-який момент.

Водночас у РФ стверджують, що Сенцов активний, читає книги, дивиться телевізор тощо.

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22 08 2018 09:38
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