"Зупиніть вбивство Сенцова": у Німеччині влаштували пікет
Учасники акції тримали в руках плакати з написами "Зупиніть вбивство Олега Сенцова", "Врятувати Олега Сенцова".
На одному з плакатів зобразили українських політв'язнів та звернення: "Містере Путін, звільніть моїх людей"
У руках учасники пікету також тримали прапори України, Євросоюзу та кримськотатарський прапор.
18 серпня німецька канцлерка Ангела Меркель приймала у себе президента Росії Володимира Путіна.
За день до зустрічі з Путіним голова фракції партії "Союз-90"/"Зелені" у Бундестагу Катрін Герінг-Еккардт закликала канцлера Німеччини Ангелу Меркель виступити за звільнення українського режисера Олега Сенцова з російської колонії.
Як писав iPress.ua, президент Росії Володимир Путін 18 серпня відвідає Німеччину для переговорів з канцлером Німеччини Ангелою Меркель.
Додамо, що прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков заявив, що Путін на переговорах з канцлером Ангелою Меркель обговорить американські санкції, конфлікт в Сирії, Україні, а також питання економічної співпраці.
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