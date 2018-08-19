"Зупиніть вбивство Сенцова": у Німеччині влаштували пікет На одному з плакатів зобразили українських політв'язнів та звернення: "Містере Путін, звільніть моїх людей"

У Німеччині біля замку Мезерберґ під Берліном, у якому зустрічалися президент Росії Володимир Путін та канцлерка Німеччини Ангела Меркель, 18 серпня влаштували пікет на підтримку українського політв'язня Олега Сенцова.

Фото: Facebook-сторінка Save Oleg Sentsov.

Учасники акції тримали в руках плакати з написами "Зупиніть вбивство Олега Сенцова", "Врятувати Олега Сенцова". На одному з плакатів зобразили українських політв'язнів та звернення: "Містере Путін, звільніть моїх людей" У руках учасники пікету також тримали прапори України, Євросоюзу та кримськотатарський прапор. 18 серпня німецька канцлерка Ангела Меркель приймала у себе президента Росії Володимира Путіна. За день до зустрічі з Путіним голова фракції партії "Союз-90"/"Зелені" у Бундестагу Катрін Герінг-Еккардт закликала канцлера Німеччини Ангелу Меркель виступити за звільнення українського режисера Олега Сенцова з російської колонії. Як писав iPress.ua, президент Росії Володимир Путін 18 серпня відвідає Німеччину для переговорів з канцлером Німеччини Ангелою Меркель. Додамо, що прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков заявив, що Путін на переговорах з канцлером Ангелою Меркель обговорить американські санкції, конфлікт в Сирії, Україні, а також питання економічної співпраці.

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