Пєсков: Путін говоритиме з Меркель про Україну
"У суботу Путін буде в Берліні, відбудуться його переговори з канцлером Меркель, вони зроблять заяву для преси. Що стосується тем, то це звіряння годинників з усіх найважливіших проблем: це, звичайно, і міжнародне коло питань, це і Україна, це і Сирія, це ті обмеження, з якими так чи інакше стикаються багато країн, і з наслідками цих обмежень", - заявив прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков, передає ТАСС.
"Крім того, звичайно, будуть порушені питання двосторонніх торговельно-економічних відносин, теми реалізації великих міжнародних комерційних проектів, я маю на увазі "Північний потік-2", та інші питання, які сторони вважатимуть за необхідне обговорити", - сказав Пєсков.
Як писав iPress.ua, президент Росії Володимир Путін 18 серпня відвідає Німеччину для переговорів з канцлером Німеччини Ангелою Меркель.
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