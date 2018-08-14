Пєсков: Путін говоритиме з Меркель про Україну

Президент Росії Володимир Путін 18 серпня прибуде до Німеччини, де на переговорах з канцлером Ангелою Меркель обговорить американські санкції, конфлікт в Сирії, Україні, а також питання економічної співпраці.

"У суботу Путін буде в Берліні, відбудуться його переговори з канцлером Меркель, вони зроблять заяву для преси. Що стосується тем, то це звіряння годинників з усіх найважливіших проблем: це, звичайно, і міжнародне коло питань, це і Україна, це і Сирія, це ті обмеження, з якими так чи інакше стикаються багато країн, і з наслідками цих обмежень", - заявив прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков, передає ТАСС.

"Крім того, звичайно, будуть порушені питання двосторонніх торговельно-економічних відносин, теми реалізації великих міжнародних комерційних проектів, я маю на увазі "Північний потік-2", та інші питання, які сторони вважатимуть за необхідне обговорити", - сказав Пєсков.

Як писав iPress.ua, президент Росії Володимир Путін 18 серпня відвідає Німеччину для переговорів з канцлером Німеччини Ангелою Меркель.