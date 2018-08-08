Сенцов написав сестрі листа: Все катастрофічно погано, кінець близький
"Написав, що кінець близький, і це він не про звільнення. Запитує, чи цікавиться хтось ще його голодуванням, йому не передають листів, ніяких! Каже, що він зараз в інформаційному вакуумі і взагалі не знає, що відбувається", - написала Наталія Каплан на своїй сторінці у Facebook.
"ЄСПЛ наполягає про переведення до цивільної лікарні, причому ближче до місця прописки. Олег відмовився, каже, що він просто не переживе етап, а у цивільній лікарні в Лабитнангі, куди він вже потрапляв в реанімацію, над ним знущаються ще більше, ніж в тюремній. Це Росія, крихітко... і я взагалі не уявляю, що ще можна зробити і як його витягти ... все дуже погано", - пише Наталя Каплан.
Нагадаємо, що Олег Сенцов голодує в російській тюрмі вже 87-ий день.
Раніше, українські діячі культури і мистецтва, письменники, журналісти, громадські активісти звернулися до режисера і політв'язня в РФ Олега Сенцова з проханням припинити голодування. До цього закликав українця й Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ).
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