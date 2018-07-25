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Європейський суд з прав людини пропонує Сенцову припинити голодування

Окрім того, ЄСПЛ запропонував режисеру прийняти будь-яке життєво необхідне лікування
Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) закликав засудженого в Росії українця Олега Сенцова припинити голодування.
Європейський суд з прав людини пропонує Сенцову припинити голодування Фото: reuters.com

"Пан Сенцов має отримати лікування, що відповідає його стану, без затримки. Суд також запропонував Сенцову припинити голодування і прийняти будь-яке життєво необхідне лікування", – йдеться в повідомленні ЄСПЛ.

Це рішення суд ухвалив як забезпечувальний захід за позовом "Сенцов проти Росії", в якому він стверджував, що стосовно нього мали місце порушення статті 3 (заборона тортур), статті 5 (право на свободу та безпеку) Конвенції про захист прав людини та основних свобод.

Нагадаємо, українські діячі культури і мистецтва, письменники, журналісти, громадські активісти звернулися до Сенцова з проханням припинити голодування.

Засуджений у Росії український режисер вже відмовлявся припинити голодування за пропозицією Європейського суду з прав людини.

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25 07 2018 20:45
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