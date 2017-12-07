Держдума Росії проголосувала за спрощене отримання українцями російського громадянства

Закон не передбачає публічної відмови від українського громадянства, вона оформлюється тільки документально

Держдума РФ прийняла поправку про спрощене отримання українцями громадянства РФ на підставі нотаріально завіреної відмови від громадянства України.

Поправка, прийнята до другого читання законопроекту, яка дозволяє скасовувати рішення про набуття громадянства РФ засудженими за тероризм, не передбачає публічної відмови від українського громадянства, відмова оформлюється тільки документально.

Визначається, що для громадян України вводиться правило, що відмова від українського громадянства підтверджується заявою людини, яку вона направляє в відповідні органи влади цієї країни. Документом, який підтверджує відмову від українського громадянства, є нотаріально завірена копія заяви громадянина про відмову від наявного у нього громадянства України, йдеться в поправці, - повідомляє"Дзеркало тижня".

Раніше повідомляли, що у Держдумі РФ розглянуть законопроект про позбавлення громадянства засуджених за тероризм доповнять нормою, за якою українці публічно можуть відмовитися від громадянства заради вступу в російське.