У Росії пропонують запровадити публічне зречення українського громадянства

У Держдумі заявили, що українці, які бажають отримати російський паспорт, часто не можуть отримати довідку про вихід з громадянства

У Держдумі РФ розглянуть законопроект про позбавлення громадянства засуджених за тероризм доповнять нормою, за якою українці публічно можуть відмовитися від громадянства заради вступу в російське.

Необхідність поправок, за даними голови думського комітету із законодавства Павла Крашенникова, викликана тим, що бажають отримати російський паспорт жителі України часто не можуть отримати довідку про вихід з громадянства цієї країни.

"Є країни, у яких одержати таку довідку складно, але Україна їх просто перестала видавати", - розповів Крашенинников.

Для таких громадян автори поправок пропонують ввести процедуру "публічного відречення від громадянства України", - повідомляє "Коммерсантъ".

В засіданні відповідного комітету, за словами Крашенникова, візьмуть участь представники міграційного та правоовго департаментів МВС.

"Коммерсант" зазначає, що поправка "порушує початкову концепцію законопроекту, який присвячений випадків скасування рішення про надання громадянства".

За відомостями газети, рішення доповнити законопроект поправками про публічну відмову від колишнього громадянства в Держдумі прийняли кілька днів тому.

Один з джерел видання зазначив, що "ситуацію, пов'язану з довідками від України, останні два тижні обговорювали в різних колах, у тому числі в уряді і МВС".

Спочатку пропонувалося змінити відповідний регламент МВС, але правоохоронні органи "наполягають саме на зміну закону".

Нагадаємо, Президент Росії Володимир Путін, який незаконно анексував півострів Крим і ввів війська на Донбас, поскаржився на русофобію в керівництві України.