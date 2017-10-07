У Росії пропонують запровадити публічне зречення українського громадянства
Необхідність поправок, за даними голови думського комітету із законодавства Павла Крашенникова, викликана тим, що бажають отримати російський паспорт жителі України часто не можуть отримати довідку про вихід з громадянства цієї країни.
"Є країни, у яких одержати таку довідку складно, але Україна їх просто перестала видавати", - розповів Крашенинников.
Для таких громадян автори поправок пропонують ввести процедуру "публічного відречення від громадянства України", - повідомляє "Коммерсантъ".
В засіданні відповідного комітету, за словами Крашенникова, візьмуть участь представники міграційного та правоовго департаментів МВС.
"Коммерсант" зазначає, що поправка "порушує початкову концепцію законопроекту, який присвячений випадків скасування рішення про надання громадянства".
За відомостями газети, рішення доповнити законопроект поправками про публічну відмову від колишнього громадянства в Держдумі прийняли кілька днів тому.
Один з джерел видання зазначив, що "ситуацію, пов'язану з довідками від України, останні два тижні обговорювали в різних колах, у тому числі в уряді і МВС".
Спочатку пропонувалося змінити відповідний регламент МВС, але правоохоронні органи "наполягають саме на зміну закону".
Нагадаємо, Президент Росії Володимир Путін, який незаконно анексував півострів Крим і ввів війська на Донбас, поскаржився на русофобію в керівництві України.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО "Апокаліпсис": Москву накрив найпотужніший ураган за останні сто років, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ФОТО Від дитинства до останніх років: унікальні фото з життя Любомира Гузара
- ФОТО Посол Японії висадив сакури у Львові, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа