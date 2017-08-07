Путін заявив, що керівництво України торгує "русофобією"
Виступаючи на підсумковій прес-конференції в Гамбурзі за підсумками саміту G20 він заявив, що "інтереси російського та українського народів ... збігаються, не збігаються, можливо, лише інтереси сьогоднішнього керівництва України і деяких політичних кіл сьогоднішньої України".
Путін заявив, що Україна і Росія зацікавлені у співпраці та об'єднанні, в розвитку своїх економік, оскільки багато чого їм дісталося ще з радянських часів - кооперація, єдина інфраструктура, єдина енергетична система, транспорт, - повідомляє УНІАН.
"На жаль, наші українські сьогоднішні колеги вважають за необхідне цим знехтувати. У них залишився один товар, яким вони успішно торгують, - це русофобія, і ще вони торгують політикою поділу Росії та України, розтягування двох народів і двох держав. Комусь це подобається на Заході, хтось вважає, що не можна в жодному разі допустити зближення на будь-якому ґрунті Росії та України, тому сьогоднішнє українське керівництво активно і не без успіху торгує цим товаром", - заявив він.
Канцлер ФРН Ангела Меркель і президент США Дональд Трамп провели переговори в Гамбурзі напередодні саміту G20 і обговорили конфлікти в Сирії та Україні.
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