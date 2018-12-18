Держкіно вперше отримало дивіденди за успішний у прокаті фільм

Держагентство України з питань кіно вперше отримало дивіденди за успішний прокат фільму, профінансованого частково за державні кошти.

Продюсери фільму - компанія "Прототип продакшн" - повернула Держкіно 1,175 млн гривень, виділених на виробництво комедії, і переказала на рахунок агентства додатковий інвестиційний дохід у розмірі 150 тис. грн (16%), повідомила прес-служба фільму "Скажене весілля" на своїй сторінці у Facebook.

"Уперше продюсери фільму, створеного за державної підтримки, не просто перерахували державі частину доходу, а повернули всі отримані кошти ще й з прибутком! Українське кіно стає бізнесом", - зазначив голова Держкіно Пилип Іллєнко.

Бюджет комедії був порівняно невеликим - 10,8 млн гривень, з них частка Держкіно становила 10%.

Також, компанія Google склала рейтинг найпопулярніших запитів українських користувачів пошуковика за 2018 рік.Серед фільмів найчастіше "гуглили" нову картину з всесвіту Marvel "Веном". Також до списку потрапила українська комедія "Скаженне весілля".