Держлікслужба скасувала заборону болгарської вакцини БЦЖ

Смерть дитини в Сумській області не пов’язана з щепленням проти туберкульозу

Сьогодні, 3 березня, Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками скасувала раніше видане розпорядження про тимчасову заборону вакцини БЦЖ.

Розпорядження про скасування № 1899-1.1.1/4.0/17-18 опубліковано на офіційному сайті Держлікслужби.

Відкликати заборону вирішили на підставі висновку групи оперативного реагування на несприятливу подію, який підтверджує відсутність зв’язку між летальним випадком у Сумській області та застосуванням вакцини БЦЖ.

"Науково доведено, що розвиток [діагноз, який ми не можемо розголошувати через лікарську таємницю] жодним чином не пов’язаний з імунізацією. Щеплені в один день, в одному закладі охорони здоров‘я, з одного флакону ще 10 дітей. У всіх дітей у період після введення вакцини скарги відсутні", – заявили в регіональній групі оперативного реагування на несприятливу подію після імунізації.

Вакцина БЦЖ серії №297 була поставлена в Україну у вересні 2017 року (термін придатності – кінець лютого 2020 року) і станом на початок лютого 2018 року використано 59 131 доз вакцин, зокрема в Сумській області – 6 874 дози.

"Вакцина БЦЖ, яку застосовують в Україні, вироблена в Болгарії, вона перевірена та безпечна. Як і всі інші вакцини, що закуповуються для України Дитячим фондом ООН (ЮНІСЕФ), вона прекваліфікована Всесвітньою організацією охорони здоров’я... Міністерство охорони здоров’я висловлює співчуття родині, яка втратила дитину. Кожна дитяча смерть – це трагедія, яку необхідно ретельно розслідувати", – зазначили в МОЗ.

Вакцина БЦЖ захищає дітей від серйозних ускладнень та генералізованих форм туберкульозу, що можуть стати причиною смерті дітей. Вакцина існує в світі вже 80 років і є однією з найбільш широко використовуваних серед всіх сучасних вакцин. В Україні використовується більше 50 років. Вакцинація щороку захищає від туберкульозу близько 400 тис. дітей в Україні.

Нагадаємо, 28 лютого Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками тимчасово заборонила болгарську вакцину БЦЖ.