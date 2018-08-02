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Держсекретар США вирушає в близькосхідне турне

Глава Держдепартаменту США говоритиме як про двосторонню взаємодію, так і про встановлення миру на Близькому сході
Дерсекретар США Рекс Тіллерсон у неділю розпочинає міжнародне турне по п'яти країнах Близького сходу.
Держсекретар США вирушає в близькосхідне турне Рекс Тіллерсон. Фото: Reuters

Про це офіційно повідомив у четвер Державний департамент США, передає Укрінформ.

"Державний секретар США Рекс Тіллерсон впродовж 11-16 лютого відвідає Амман (Йорданія), Анкару (Туреччина), Бейрут (Ліван), Каїр (Єгипет) і Кувейт", - зазначається в повідомленні.

У Йорданії Тіллерсон зустрінеться, зокрема, з королем Абдаллою II ібн Аль-Хуссейном, у Бейруті - з президентом Лівану Мішелем Ауном. У Туреччині та Єгипті заплановані переговори держсекретаря США з "високопоставленими чиновниками".

Очікується, що глава Держдепартаменту США говоритиме як про двосторонню взаємодію, так і про встановлення миру на Близькому сході.

У Кувейті Тіллерсон очолить американську делегацію на засіданні міністрів Глобальної коаліції з протистояння ІДІЛ, а також візьме участь у конференції з питань відновлення Іраку.

Міністерська зустріч Коаліції в Кувейті пройде вперше після того, як США оголосили про майже повне визволення території Сирії й Іраку від терористів "Ісламської держави". Очікується, що учасники наради обговорять шляхи остаточної ліквідації ІДІЛ з одночасним посиленням глобальних можливостей Коаліції на цьому напрямі.

Нагадаємо, держсекретар США звинуватив Росію в продажі зброї "недружнім режимам" в Латинській Америці.

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08 02 2018 23:46
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