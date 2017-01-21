Держшахта закупила чай та каву по 6666 грн за упаковку

Напередодні Нового року керівництво "Селідоввугілля" купило для відокремленого підрозділу "Шахта 1-3 "Новогродівська" 340 літрів води ціною 588 гривень за літр

Державне підприємство "Селідоввугілля" закупило 30 упаковок чорного чаю "Нурі" по 90 г і каву "Якобс" по 48 г за 199 999 грн.

Відповідна інформація міститься в системі Prozorro.

Якщо розділити загальну суму, зазначену в договорі, на кількість придбаного товару, то виходить 6666 грн за упаковку.

Постачальником є ​​фірма "Корнер-ПАК", зареєстрована в Покровську. Керівник - Людмила Пальчик, яка проживає в Києві.

Крім того, з цією фірмою "Селідоввугілля" уклало 17 договорів на поставку продукції, серед яких м'ясо по 4000 грн/кг, вода по 588 грн/літр.



Скріншот з системи Prozorro

Зазначимо, наприкінці грудня 2016 року шахта "Росія", яка є відокремленим підрозділом ДП "Селидіввугілля", купила 50 кг м’яса за 199,999 тисяч гривень.

Таким чином, кілограм м’яса обійшовся державному підприємству в 4 тисячі гривень.



Скріншот з системи Prozorro

При цьому, як повідомляють представники руху "Сильні громади", тендер на підприємстві не проводився.

Постачальником є та ж сама фірма, зареєстрована у Покровську "Корнер-ПАК". Керівник цієї фірми Людмила Пальчик.

Також зазначається, що напередодні Нового року керівництво "Селидіввугілля" купило для відокремленого підрозділу "Шахта 1-3 "Новогродівська" 340 літрів мінеральної води "Мірненський заповідник". Сума договору також становила 199,999 тисяч гривень, або 588 гривень за літр.



Скріншот з системи Prozorro

Тендеру на закупівлю держпідприємство також не проводило, а лише завантажило у систему електронних закупівель Прозоро договір.

"За 5 днів перед тим у ДП "Селидіввугілля" купили 900 пляшок по 1,5 л води тієї ж марки за 199,999 тисяч гривень - по 222 гривні за пляшку", - повідомляють "Сильні громади".

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Як повідомляв iPress.ua, Держпідприємство "Артемсіль" 7 вересня уклало дві угоди з ПАТ "Київський картонно-паперовий комбінат" про поставку картону і паперу на суму 66,81 млн грн. Власник компанії-постачальника паперу Володимир Крупчак був депутатом "Единой России".