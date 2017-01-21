Держшахта закупила чай та каву по 6666 грн за упаковку
Відповідна інформація міститься в системі Prozorro.
Якщо розділити загальну суму, зазначену в договорі, на кількість придбаного товару, то виходить 6666 грн за упаковку.
Постачальником є фірма "Корнер-ПАК", зареєстрована в Покровську. Керівник - Людмила Пальчик, яка проживає в Києві.
Крім того, з цією фірмою "Селідоввугілля" уклало 17 договорів на поставку продукції, серед яких м'ясо по 4000 грн/кг, вода по 588 грн/літр.
Скріншот з системи Prozorro
Зазначимо, наприкінці грудня 2016 року шахта "Росія", яка є відокремленим підрозділом ДП "Селидіввугілля", купила 50 кг м’яса за 199,999 тисяч гривень.
Таким чином, кілограм м’яса обійшовся державному підприємству в 4 тисячі гривень.
Скріншот з системи Prozorro
При цьому, як повідомляють представники руху "Сильні громади", тендер на підприємстві не проводився.
Постачальником є та ж сама фірма, зареєстрована у Покровську "Корнер-ПАК". Керівник цієї фірми Людмила Пальчик.
Також зазначається, що напередодні Нового року керівництво "Селидіввугілля" купило для відокремленого підрозділу "Шахта 1-3 "Новогродівська" 340 літрів мінеральної води "Мірненський заповідник". Сума договору також становила 199,999 тисяч гривень, або 588 гривень за літр.
Скріншот з системи Prozorro
Тендеру на закупівлю держпідприємство також не проводило, а лише завантажило у систему електронних закупівель Прозоро договір.
"За 5 днів перед тим у ДП "Селидіввугілля" купили 900 пляшок по 1,5 л води тієї ж марки за 199,999 тисяч гривень - по 222 гривні за пляшку", - повідомляють "Сильні громади".
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Як повідомляв iPress.ua, Держпідприємство "Артемсіль" 7 вересня уклало дві угоди з ПАТ "Київський картонно-паперовий комбінат" про поставку картону і паперу на суму 66,81 млн грн. Власник компанії-постачальника паперу Володимир Крупчак був депутатом "Единой России".
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