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Держстат зафіксував підвищення ВВП на 2,4%

Порівняно з I кварталом зростання ВВП склало 0,6%
Реальний валовий внутрішній продукт (ВВП) України (з урахуванням сезонного фактора) у II кварталі 2017 року, порівняно з відповідним періодом 2016 року, зріс на 2,4%.
Держстат зафіксував підвищення ВВП на 2,4% Фото: pro100news.info

При цьому порівняно з I кварталом 2017 року зростання ВВП склало 0,6%. Як пояснює Міністерство економічного розвитку і торгівлі, ключовою передумовою зростання стало реформування економіки, поліпшення ділових очікувань і зростання споживчої активності при збільшенні рівня заробітних плат. Про це повідомляє прес-центр Державної служби статистики.

Крім того, позитивний вплив забезпечила зовнішня ринкова кон'юнктура, а саме - зростання цін на сировинних ринках, зокрема металу, залізної руди і зернових, а також високий рівень будівельної активності на виробничих та інфраструктурних об'єктах (зокрема, на об'єктах енергетичних підприємств, транспортної інфраструктури та нежитлового будівництва в АПК) За підсумками 2017года Мінекономрозвитку очікує продовження позитивних динаміки ВВП на рівні близько 1,8% -2%.

Нагадаємо, у липні Національний банк України погіршив прогноз зростання реального валового внутрішнього продукту (ВВП) країни в 2017 році з 1,9% до 1,6%. При цьому в 2018 році Нацбанк очікує зростання ВВП на 3,2%.

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14 08 2017 16:31
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