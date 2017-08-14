Держстат зафіксував підвищення ВВП на 2,4%
При цьому порівняно з I кварталом 2017 року зростання ВВП склало 0,6%. Як пояснює Міністерство економічного розвитку і торгівлі, ключовою передумовою зростання стало реформування економіки, поліпшення ділових очікувань і зростання споживчої активності при збільшенні рівня заробітних плат. Про це повідомляє прес-центр Державної служби статистики.
Крім того, позитивний вплив забезпечила зовнішня ринкова кон'юнктура, а саме - зростання цін на сировинних ринках, зокрема металу, залізної руди і зернових, а також високий рівень будівельної активності на виробничих та інфраструктурних об'єктах (зокрема, на об'єктах енергетичних підприємств, транспортної інфраструктури та нежитлового будівництва в АПК) За підсумками 2017года Мінекономрозвитку очікує продовження позитивних динаміки ВВП на рівні близько 1,8% -2%.
Нагадаємо, у липні Національний банк України погіршив прогноз зростання реального валового внутрішнього продукту (ВВП) країни в 2017 році з 1,9% до 1,6%. При цьому в 2018 році Нацбанк очікує зростання ВВП на 3,2%.
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