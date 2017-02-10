CУСПІЛЬСТВО НОВИНИНаціональна поліція зловила у Харкові державного виконавця, який вимагав 7 тис. доларів хабара.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Держвиконавця у Харкові зловили на хабарі в понад 100 тис грн
Держслужбовець обіцяв допомогти продати квартиру боржника
Фото: npu.gov.ua
За цю суму держвиконавець обіцяв допомогти у відшкодуванні за рішенням суду боргу на користь громадянина шляхом реалізації квартири боржника, повідомляє сайт Нацполіції.
Раніше було задокументовано отримання держвиконавцем тисячі доларів, а сьогодні його затримали на отриманні ще 78 тис. гривень.
Справа розслідується за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди посадовою особою) Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, що в Харкові викрили на хабарі завідувача кафедри одного з провідних вищих навчальних закладів (ВНЗ).
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02 10 2017 19:56 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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