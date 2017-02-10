Держвиконавця у Харкові зловили на хабарі в понад 100 тис грн

Національна поліція зловила у Харкові державного виконавця, який вимагав 7 тис. доларів хабара.

За цю суму держвиконавець обіцяв допомогти у відшкодуванні за рішенням суду боргу на користь громадянина шляхом реалізації квартири боржника, повідомляє сайт Нацполіції.

Раніше було задокументовано отримання держвиконавцем тисячі доларів, а сьогодні його затримали на отриманні ще 78 тис. гривень.

Справа розслідується за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди посадовою особою) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, що в Харкові викрили на хабарі завідувача кафедри одного з провідних вищих навчальних закладів (ВНЗ).