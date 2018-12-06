У виправленій версії статті замість "громадянської війни" в Україні тепер йдеться про "конфлікт на Сході України"

Англомовна редакція Deutsche Welle попросила вибачення за слова про "громадянську війну" в Україні у своїй статті та виправила хибне формулювання у матеріалі.

Стаття вийшла 11 червня на англомовній версії Deutsche Welle і присвячена вчорашній зустрічі глав МЗС країн нормандської четвірки у Берліні. У тексті статті агресія РФ проти України називається "громадянської війною".

МЗС України звернулось до редакції з вимогою виправити текст відповідно до міжнародного законодавства.

Редакція DW опублікувала вибачення у своєму акаунті у Twitter. "Ми просимо вибачення за те, що ця стаття не відповідала нашим редакційним стандартам - ми відповідно змінили текст. Дякуємо, що привернули до цього нашу увагу", - зазначили представники Deutsche Welle.

У виправленій версії статті замість "громадянської війни" в Україні тепер йдеться про "конфлікт на Сході України".

Однак у Twitter-повідомленні, опублікованому 12 годин тому, неправильне формулювання не виправили.

У короткому підписі до зазначеної статті досі йдеться про "громадянську війну".

Нагадаємо, що британська газета The Times опублікувала офіційне вибачення після критики з боку посольства України у Великобританії через публікацію карти, де Крим був позначений як частина Російської Федерації.