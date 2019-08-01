ДФС: місцеві бюджети отримали на 22% більше податків

Надходження до місцевих бюджетів упродовж січня-грудня 2018 року зросли на 41 мільярд гривень — до 230,5 мільярда гривень.

"Протягом 2018 року до місцевих бюджетів сплачено 230,5 млрд гривень. Порівняно з 2017 роком надходження зросли на 21,6%, або на 41 млрд гривень. За 12 місяців 2017 року до місцевих бюджетів було спрямовано 189,5 млрд гривень", - повідомляє прес-служба Державної фіскальної служби.

У профільній службі зазначили, що у грудні минулого року до місцевих бюджетів надійшло 20,8 млрд грн, що на 18,7%, або на 3,3 млрд грн більше грудня 2017 року.

У грудні 2018 року платники спрямували 25,2 млрд грн податку та збору на доходи фізичних осіб, що на 19,7%, або на 4,1 млрд грн більше грудня 2017 року.

"Податку та збору на доходи фізичних осіб до зведеного бюджету протягом 2018 року сплачено 229,9 млрд грн. Цей показник на 23,8%, або на 44,2 млрд грн перевищує надходження 2017 року", - акцентували у ДФС.

Нагадаємо, податкові надходження до загального фонду держбюджету за результатами року були на 8,1 мільярда гривень нижчими за планові.