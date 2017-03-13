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Діагнози, які ставили Насірову у "Феофанії" перевірять у МОЗ

Раніше НАБУ звернулося до МОЗ з проханням провести клініко-експертну оцінку встановлених діагнозів Насірову
Клініко-експертна комісія МОЗ проведе оцінку діагнозів та наданої медичної допомоги Роману Насірову в лікарні "Феофанія" та інституті ім. Стражеско.
Діагнози, які ставили Насірову у "Феофанії" перевірять у МОЗ Фото: з вільних джерел

"Сьогодні в клінічній лікарні Державного управління справами "Феофанія" почалось виїзне засідання клініко-експертної комісії МОЗ. Раніше НАБУ звернулося до МОЗ з проханням провести клініко-експертну оцінку встановлених діагнозів Насірову та результатів наданої йому медичної допомоги", - повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров’я у Facebook.

Згодом комісія продовжить роботу також у державній установі "Національний науковий центр Інститут кардіології імені академіка Стражеска.

Нагадаємо, лікарі діагностувалі інфаркт міокарда у голови Державної фіскальної служби Романа Насірова, який перебував у відомчій лікарні "Феофанія".

Згідно з висновками кардіологів у Романа Насірова діагностовано гіпертонічну хворобу ІІ стадії, високого ризику.

За результатами обстеження Романа Насірова, проведеного Інститутом кардіології ім. Стражеска у суботу 4 березня, у голови ДФС не виявлено жодних патологій.

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