Діагнози, які ставили Насірову у "Феофанії" перевірять у МОЗ
"Сьогодні в клінічній лікарні Державного управління справами "Феофанія" почалось виїзне засідання клініко-експертної комісії МОЗ. Раніше НАБУ звернулося до МОЗ з проханням провести клініко-експертну оцінку встановлених діагнозів Насірову та результатів наданої йому медичної допомоги", - повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров’я у Facebook.
Згодом комісія продовжить роботу також у державній установі "Національний науковий центр Інститут кардіології імені академіка Стражеска.
Нагадаємо, лікарі діагностувалі інфаркт міокарда у голови Державної фіскальної служби Романа Насірова, який перебував у відомчій лікарні "Феофанія".
Згідно з висновками кардіологів у Романа Насірова діагностовано гіпертонічну хворобу ІІ стадії, високого ризику.
За результатами обстеження Романа Насірова, проведеного Інститутом кардіології ім. Стражеска у суботу 4 березня, у голови ДФС не виявлено жодних патологій.
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