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Для людей, які не можуть вивчити українську, треба створити гетто, – Скрипка

Скрипка, жартуючи, пропонує таким людям в спеціальному гетто співати "Володимирський централ"
Український музикант і лідер гурту "Воплі Відоплясова" Олег Скрипка вважає, що людей, які не можуть вивчити українську, потрібно ізолювати від суспільства.
Для людей, які не можуть вивчити українську, треба створити гетто, – Скрипка Фото: 1tv.com.ua

За словами музиканта, такі люди мають низький IQ і вони є соціально небезпечними. Про це Скрипка розповів в інтерв'ю "Українській правда. Життя".

Люди, які не можуть вивчити українську, мають низький IQ, таким ставлять діагноз "дебілізм". Треба їх відокремити, бо вони соціально небезпечні, треба створити гетто для них, – вважає він.

До того ж, Скрипка, жартуючи, пропонує таким людям в спеціальному гетто співати "Володимирський централ".

Музикант зізнався, що хотів би жити у повністю україномовному культурному середовищі. Однак він стверджує, що наразі це лише мрія, яку він здійснює по мірі своїх можливостей.

"Я не державний діяч, я мрійник, максималіст. Я хотів би жити у повністю україномовному культурному середовищі. Навколо себе я це реалізую – я спілкуюсь з найкращими українцями, я беру на роботу в свій штат україномовних професіоналів", – додав він.

Музикант не дискримінує людей за мовною ознакою, однак пропонує людям, які не знають української, шукати роботу в іншому місці.

Нагадаємо, сьогодні, 20 квітня депутати Київради ухвалили "за основу" проект рішення "Про подолання наслідків радянської окупації в мовній царині в Києві" та відправили його на доопрацювання.

 
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20 04 2017 17:38
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