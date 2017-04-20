Для людей, які не можуть вивчити українську, треба створити гетто, – Скрипка
За словами музиканта, такі люди мають низький IQ і вони є соціально небезпечними. Про це Скрипка розповів в інтерв'ю "Українській правда. Життя".
Люди, які не можуть вивчити українську, мають низький IQ, таким ставлять діагноз "дебілізм". Треба їх відокремити, бо вони соціально небезпечні, треба створити гетто для них, – вважає він.
До того ж, Скрипка, жартуючи, пропонує таким людям в спеціальному гетто співати "Володимирський централ".
Музикант зізнався, що хотів би жити у повністю україномовному культурному середовищі. Однак він стверджує, що наразі це лише мрія, яку він здійснює по мірі своїх можливостей.
"Я не державний діяч, я мрійник, максималіст. Я хотів би жити у повністю україномовному культурному середовищі. Навколо себе я це реалізую – я спілкуюсь з найкращими українцями, я беру на роботу в свій штат україномовних професіоналів", – додав він.
Музикант не дискримінує людей за мовною ознакою, однак пропонує людям, які не знають української, шукати роботу в іншому місці.
Нагадаємо, сьогодні, 20 квітня депутати Київради ухвалили "за основу" проект рішення "Про подолання наслідків радянської окупації в мовній царині в Києві" та відправили його на доопрацювання.
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