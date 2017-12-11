БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИДержуправління справами оголосило тендери на закупівлю комодів, консолі, трибун і підставок під прапори для Маріїнського палацу в Києві.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Для Маріїнського палацу закуплять комоди, трибуни і підставки під прапори на мільйон гривень
Для палацу мають закупити чотири комоди, одну консоль, чотири трибуни і десять підставок під прапори
Фото: segodnya.ua
Про це повідомляють "Українські Новини" з посиланням на ProZorro.
Згідно з документами, для столичного палацу мають закупити 4 комоди і одну консоль за 630 тис. грн. Також управління проводить тендер на закупівлю 4 трибун і 10 підставок під прапор за 370 тис. грн.
Нагадаємо, Держуправління справами оголосило тендер на закупівлю штор для Маріїнського палацу на 8 млн грн, а також диванів, крісел та стільців – ще на 8,8 млн.
Управління адміністративних будівель господарсько-фінансового департаменту секретаріату Кабінету міністрів оголосило 2 тендери на закупівлю килимового покриття й ковроліну на загальну торбу 1,242 млн гривень.
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