Для Маріїнського палацу закуплять комоди, трибуни і підставки під прапори на мільйон гривень

Для палацу мають закупити чотири комоди, одну консоль, чотири трибуни і десять підставок під прапори

Держуправління справами оголосило тендери на закупівлю комодів, консолі, трибун і підставок під прапори для Маріїнського палацу в Києві.

Про це повідомляють "Українські Новини" з посиланням на ProZorro.

Згідно з документами, для столичного палацу мають закупити 4 комоди і одну консоль за 630 тис. грн. Також управління проводить тендер на закупівлю 4 трибун і 10 підставок під прапор за 370 тис. грн.

Нагадаємо, Держуправління справами оголосило тендер на закупівлю штор для Маріїнського палацу на 8 млн грн, а також диванів, крісел та стільців – ще на 8,8 млн.

Управління адміністративних будівель господарсько-фінансового департаменту секретаріату Кабінету міністрів оголосило 2 тендери на закупівлю килимового покриття й ковроліну на загальну торбу 1,242 млн гривень.