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Для мене найголовніше зберегти динаміку розвитку кінематографії, яка зараз існує, - Нищук

"Я би взагалі назвав цей рік певним ренесансом українського кіно"
Міністр культури Євген Нищук оцінив ситуацію, яка склалася навколо Держкіно.
Для мене найголовніше зберегти динаміку розвитку кінематографії, яка зараз існує, - Нищук Євген Нищук. Фото:ukr.obozrevatel.com

"Я обережно ставлюся до будь-яких оціночних суджень, допоки немає доведених фактів", -  сказав міністр в інтерв'ю LB.ua.

"Щодо розвитку кіно – я з повагою ставлюся до роботи інституції Держкіно. Для мене найголовніше – зберегти динаміку розвитку кінематографії, яка зараз існує. Я би взагалі назвав цей рік певним ренесансом українського кіно. Але треба пам’ятати, що міністерство культури формує політику у сфері кіно, а Держкіно її реалізує. Можливо, в когось склалося враження, що наче Держкіно щось там робить собі окремо. Але це не так – це наша велика спільна робота", - резюмував Нищук.

Нагадаємо, що Президент Петро Порошенко стверджує, що завдяки державній підтримці в Україні зніматимуть понад 120 фільмів на рік.

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