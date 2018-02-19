Для мене найголовніше зберегти динаміку розвитку кінематографії, яка зараз існує, - Нищук
"Я обережно ставлюся до будь-яких оціночних суджень, допоки немає доведених фактів", - сказав міністр в інтерв'ю LB.ua.
"Щодо розвитку кіно – я з повагою ставлюся до роботи інституції Держкіно. Для мене найголовніше – зберегти динаміку розвитку кінематографії, яка зараз існує. Я би взагалі назвав цей рік певним ренесансом українського кіно. Але треба пам’ятати, що міністерство культури формує політику у сфері кіно, а Держкіно її реалізує. Можливо, в когось склалося враження, що наче Держкіно щось там робить собі окремо. Але це не так – це наша велика спільна робота", - резюмував Нищук.
Нагадаємо, що Президент Петро Порошенко стверджує, що завдяки державній підтримці в Україні зніматимуть понад 120 фільмів на рік.
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