Для мене найголовніше зберегти динаміку розвитку кінематографії, яка зараз існує, - Нищук

Міністр культури Євген Нищук оцінив ситуацію, яка склалася навколо Держкіно.

"Я обережно ставлюся до будь-яких оціночних суджень, допоки немає доведених фактів", - сказав міністр в інтерв'ю LB.ua.

"Щодо розвитку кіно – я з повагою ставлюся до роботи інституції Держкіно. Для мене найголовніше – зберегти динаміку розвитку кінематографії, яка зараз існує. Я би взагалі назвав цей рік певним ренесансом українського кіно. Але треба пам’ятати, що міністерство культури формує політику у сфері кіно, а Держкіно її реалізує. Можливо, в когось склалося враження, що наче Держкіно щось там робить собі окремо. Але це не так – це наша велика спільна робота", - резюмував Нищук.

Нагадаємо, що Президент Петро Порошенко стверджує, що завдяки державній підтримці в Україні зніматимуть понад 120 фільмів на рік.