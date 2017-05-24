Для отримання летальних озброєнь Україна повинна довести свою надійність, - екс-командир НАТО

На думку Еванса, немає певності в тому, що устаткування будуть надійно захищені від передачі третій стороні

Генерал-полковник Британської армії, екс-командир Об'єднаного корпусу швидкого реагування НАТО Тімоті Еванс розповів, що на Заході побоюються, що надання летального озброєння Україні призвело б до різкого загострення ситуації на фронті.

Також немає певності в тому, що ці "чутливі технології та устаткування" будуть надійно захищені від передачі третій стороні. Про це Тімоті Еванс заявив у коментарі DW в ході прес-конференції в Києві з нагоди представлення дослідження "Міжнародна допомога у сфері безпеки. Як удосконалити систему", підготовленої Незалежним антикорупційним комітетом з питань оборони (НАКО) та антикорупційної мережі Transparency International.

На думку Еванса, зараз міжнародну співпрацю України у сфері безпеки найбільше ускладнює відсутність прозорості в оборонній сфері. Він переконаний, що незважаючи на війну та виклики, Україна не повинна "ховатися за завісою секретності".

"Прозорість необхідна для того, щоб міжнародні партнери розуміли, які ваші стратегічні плани в оборонній сфері, якого саме устаткування ви потребуєте, а яке, можливо, виробляється підприємствами самої України", - сказав Еванс.

Автори дослідження стверджують, що за останні два роки "корупційні ризики у сфері розподілу та моніторингу безпекової допомоги зменшилися".

"Ми побачили, що корупція відійшла на другий план, а більшою стала проблема поганого менеджменту", - сказала під час прес-конференції представниця НАКО Севгіль Мусаєва. Тому в рекомендаціях дослідження йдеться про те, що в Україні має бути створена єдина та чітка система планування військової допомоги, яка гарантувала б, "що запити на допомогу формуються на чітко визначених потребах". А також міститься порада внести поправки до закону "Про державну таємницю".

Британський генерал-полковник вважає, що Україна має запровадити стандарти НАТО щодо державних закупівель у сфері оборони, а також розсекретити для донорів та громадськості інформацію про державне оборонне замовлення.

Відповідаючи на запитання DW щодо ймовірності надання Заходом Україні летальної зброї, британський військовий відповів, що це питання політичного характеру.

"Якщо ви отримаєте довіру країн-партнерів та переконаєте їх у тому, що певні технології та устаткування, які вони надають, надійно захищені і не будуть передані деінде, тоді донори можуть надати вам більше", - сказав Еванс і додав, що кожна країна хотіла б бути впевненою у тому, що "інформація, яку вона передає, згодом не обернеться проти неї самої і не зашкодить".

Нагадаємо, у суботу, 8 квітня, президент Петро Порошенко підписав Указ Про затвердження Річної національної програми під егідою Комісії Україна - НАТО на 2017 рік.

Зазначимо, кожен предмет постачання військової продукції Збройних Сил України маркуватиметься кодами відповідно до натовських стандартів.