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Порошенко підписав програму співробітництва України з НАТО на 2017 рік

Програма на 2017 рік - суттєво оновлена і вдосконалена
У суботу, 8 квітня, президент Петро Порошенко підписав Указ Про затвердження Річної національної програми під егідою Комісії Україна - НАТО на 2017 рік.
Порошенко підписав програму співробітництва України з НАТО на 2017 рік Фото: firtka.if.ua

Програма на 2017 рік - суттєво оновлена і вдосконалена. Документ підготовлений відповідно до нового порядку розробки річних національних програм співробітництва України з НАТО (РНП) та оцінювання результатів їх виконання, який був затверджений Президентом України 7 грудня 2016 року.

Програма включає заходи з проведення реформ в усіх важливих сферах функціонування держави: від сектору безпеки і оборони до ключових соціально-політичних та правових реформ, боротьби з корупцією та децентралізації. Метою цих перетворень є наближення України до стандартів НАТО. Про це повідомляє прес-служба Глави держави.

РНП-2017 передбачає подальший розвиток політичного діалогу України з НАТО та нарощування всеохоплюючої практичної співпраці з Альянсом із залученням експертних, фінансових, матеріально-технічних та інших можливостей НАТО та держав-членів Організації задля посилення обороноздатності України та можливостей протидіяти триваючій російській агресії.

Програма також спрямована на виконання рішень, прийнятих за результатами засідання Комісії Україна - НАТО на рівні глав держав та урядів 9 липня 2016 року у Варшаві. Зокрема, посилення підтримки нашої країни шляхом реалізації Комплексного пакету допомоги НАТО для України, у тому числі проектів у рамках відповідних Трастових фондів НАТО.

Координацію роботи з виконання Річної національної програми покладено на Кабінет Міністрів України.

Зазначимо, кожен предмет постачання військової продукції Збройних Сил України маркуватиметься кодами відповідно до натовських стандартів.

Нагадаємо, Україна веде переговори про надання використаних суден флоту НАТО.

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08 04 2017 14:11
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