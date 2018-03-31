Для візи в США хочуть вимагати дані соцмереж

Ця пропозиція не стосується громадян тих країн, з якими у США діє безвізовий режим

Адміністрація Дональда Трампа заявила, що хоче збирати інформацію з соціальних мереж стосовно всіх, хто хоче отримати візу для в'їзду в США.

Пропозиція, що надійшла від Державного департаменту, містить вимогу для більшості аплікантів надати деталі своїх акаунтів у Facebook та Twitter, пише ВВС.

Таким людям доведеться розкрити інформацію із соціальних мереж за останні п'ять років. Це нововведення торкнеться приблизно 14,7 мільйона людей на рік.

Інформацію використовуватимуть для ідентифікації та перевірки тих, хто хоче як імміграційну, так і не імміграційну візи. Також аплікантів питатимуть про телефонні номери, електронні адреси та історію подорожей. Крім того, вони повинні повідомити, чи були коли-небудь депортовані з країни та чи були їх родичі залучені до терористичної діяльності.

Ця пропозиція не стосується громадян тих країн, з якими у США діє безвізовий режим.

Пропозиція Держдепартаменту включає також такі соцмережі: US Instagram, LinkedIn, Reddit і YouTube. Проте, New York Times повідомляє, що мова йде і про китайську Sina Weibo та російську VK.

Нагадаємо, що Єврокомісія оприлюднила проект, згідно з яким програми обміну повідомленнями та інші цифрові служби будуть зобов'язані надавати дані користувачів правоохоронним органам протягом 10 днів після отримання запиту.