ЄС зобов'яже соцмережі і месенджери надавати дані користувачів за запитом поліції
Для екстрених випадків вказаний термін в 6 годин, передає Euractiv.
Згідно з проектом, правила будуть поширюватися на всі технологічні компанії, які можуть володіти так званими електронними доказами, необхідними для проведення кримінальних розслідувань, незалежно від територіального розташування самих компаній та їх серверів.
У числі тих, хто підпадає під нові правила - соцмережі, включаючи Facebook і Twitter, "хмарні мережі", реєстри доменних імен, а також форуми на платформах електронної комерції - "цифрові ринки, які дозволяють споживачам і/або трейдерам укладати однорідні транзакції".
Нові правила планують ввести в зв'язку з збільшенням використання різних онлайн-сервісів і додатків при плануванні і організації злочинів. Реформу планують запустити вже 17 квітня.
Нагадаємо, що в Євросоюзі пропонують запровадити кодекс принципів, який би регламентував діяльність онлайн-платформ та соціальних мереж, спрямовану на уникнення поширення фейкових новин та дезінформації.
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