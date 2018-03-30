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ЄС зобов'яже соцмережі і месенджери надавати дані користувачів за запитом поліції

Термін виконання запиту - 10 днів у звичайних випадках і 6 годин - в екстрених
Єврокомісія оприлюднила проект, згідно з яким програми обміну повідомленнями та інші цифрові служби будуть зобов'язані надавати дані користувачів правоохоронним органам протягом 10 днів після отримання запиту.
ЄС зобов фейсбук месенджер

Для екстрених випадків вказаний термін в 6 годин, передає Euractiv.

Згідно з проектом, правила будуть поширюватися на всі технологічні компанії, які можуть володіти так званими електронними доказами, необхідними для проведення кримінальних розслідувань, незалежно від територіального розташування самих компаній та їх серверів.

У числі тих, хто підпадає під нові правила - соцмережі, включаючи Facebook і Twitter, "хмарні мережі", реєстри доменних імен, а також форуми на платформах електронної комерції - "цифрові ринки, які дозволяють споживачам і/або трейдерам укладати однорідні транзакції".

Нові правила планують ввести в зв'язку з збільшенням використання різних онлайн-сервісів і додатків при плануванні і організації злочинів. Реформу планують запустити вже 17 квітня.

Нагадаємо, що в Євросоюзі пропонують запровадити кодекс принципів, який би регламентував діяльність онлайн-платформ та соціальних мереж, спрямовану на уникнення поширення фейкових новин та дезінформації.

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