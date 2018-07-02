ДНК-тест "першого британця" показав, що він був темношкірим і блакитнооким

Співробітники лондонського Музею природознавства оголосили нові результати ДНК-дослідження "людини з Чеддара". Під цією назвою відомі останки чоловіка, знайдені в печері Гофа в графстві Сомерсет у 1903 році. Це найдавніший з повністю збережених скелетів, знайдених в Великобританії - і один з найцінніших експонатів музею.

На думку істориків, цей чоловік жив понад дев'ять тисяч років тому. Він був на зріст 165 сантиметрів, важив близько 63 кілограмів і помер насильницькою смертю у віці більше 20 років. Ймовірно, він став жертвою канібалізму. Як вважають вчені, "людина з Чеддара" була нащадком переселенців з континентальної Європи - перших людей, які повернулися на територію нинішньої Великобританії після останньої льодовикової епохи.

Дослідники британського Музею природознавства отримали зразки ДНК з кісткової тканини скелета - просвердливши для цього тонкий отвір в його черепі. Завдяки новим технологіям ДНК-тестування вченим вдалося витягти повний геном чоловіка і з'ясувати, як він виглядав. До цього вважалося, що у "людини з Чеддара" було світле волосся і шкіра, але виявилося, що це зовсім не так. У нього була темна шкіра, темне кучеряве волосся і блакитні очі, повідомляє The Guardian.

Отримана інформація про ДНК вказує на близькосхідні корені "людини з Чеддара". Як вважають вчені, його предки покинули Африку, перебралися на Близький Схід і вже потім прийшли на територію сучасної Великобританії (тоді вона ще не була відокремлена водою від континентальної Європи). За даними дослідників, близько 10% нинішніх світлошкірих жителів Великобританії - нащадки тих людей. У той же час аналіз ДНК спростував теорію про спорідненість "людини з Чеддар" з канібалами, які мешкали в печері Гофа близько 15 тисяч років тому. Завдяки цьому дослідженню вчені з'ясували, що гени світлої шкіри з'явилися у мешканців Європи набагато пізніше, ніж вважалось (вона світлішала під впливом клімату). Дослідження також доводить, що колір шкіри не обов'язково пов'язаний з місцем географічного походження людини. The Guardian наводить слова археолога Тома Бута, який вивчав ДНК "людини з Чеддара": "Всі уявні расові категорії, які зараз існують - це сучасні (або зовсім недавні) конструкції. І вони абсолютно непридатні до минулого". З ним погоджується інший учасник дослідження - фахівець в області обчислювальної біології Йоан Дикман. За його словами, уявлення про те, що справжні британці обов'язково повинні бути білими - зовсім не непорушна істина: "Історія показує, що все завжди змінювалося і будуть змінюватися".

Альфонс Кенніс - фахівець з реконструкції древніх людей і тварин, що працював над створенням бюста "людини з Чеддара", - вважає, що результати дослідження здивують багатьох. "Ймовірно, це навіть допоможе іммігрантам краще відчути свою причетність [до історії Великобританії], - сказав Кенніс. - І, можливо, це допоможе позбавитися від ідеї, що ти повинен виглядати якимось чином, щоб бути звідкись родом. Ми всі - іммігранти".

Нагадаємо, науковці відтворили обличчя 18-річної дівчини з часів мезоліту за черепом, якому 9 тисяч років. Щоб зробити успішну реконструкцію обличчя, команда науковців зробила кoмп'ютеpну тoмoгpaфію чеpепa, після цього копію черепа було виготовлено на 3D-пpинтеpі.