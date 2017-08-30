"ДНР" та "ЛНР" - єдині території, де страждають російськомовні, - Волкер

Спецпредставник Держдепартаменту США Курт Волкер відкинув заяви Росії про те, що на сході України страждають російськомовні люди.

Журналіст DW попросив Волкера прокоментувати висловлювання російської сторони про "свіжі ідеї і підходи" після його зустрічі з помічником президента Росії Владиславом Сурковим.

"Так, я бачив ці коментарі, і я погоджуся, що в нас була дуже конструктивна зустріч. Мені здається, що я говорив дуже прямо і щиро. Але очевидно, що були порушені і такі теми, щодо яких ми не зможемо дійти згоди. Перш за все, нам вдалося досягти згоди в тому, що нинішній стан справ не влаштовує нікого. Це погано для Росії, погано для України і для людей на Донбасі. І ситуація, ймовірно, буде тільки погіршуватися. Тому тут терміново потрібно щось змінювати", - відповів американський дипломат.

"По-друге, нам дійсно потрібен свіжий підхід, який полягає в тому, щоб, перш за все, думати про безпеку. Росія висловила стурбованість становищем російськомовного населення на сході України. І, чесно кажучи, єдина територія, де страждають російськомовні жителі, - це область під контролем російських сил. Тому якщо є інший спосіб забезпечити безпеку людей без присутності там російських сил, це, можливо, було б найкраще для всіх. Ми домовилися подумати про сценарії забезпечення безпеки, а також поговорили про політичний процес", - додав Волкер.

Нагадаємо, що 21 серпня Волкер зустрівся в Мінську із Сурковим. Той назвав зустріч "корисною і конструктивною".

Водночас, спецпредставник США по Україні Курт Волкер вважає, що Росія намагається "заморозити" конфлікт на сході України.