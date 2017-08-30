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"ДНР" та "ЛНР" - єдині території, де страждають російськомовні, - Волкер

США намагаються знайти новий підхід до забезпечення безпеки на Донбасі
Спецпредставник Держдепартаменту США Курт Волкер відкинув заяви Росії про те, що на сході України страждають російськомовні люди.
"ДНР" та "ЛНР" - єдині території, де страждають російськомовні, - Волкер Фото: dw.com

Журналіст DW попросив Волкера прокоментувати висловлювання російської сторони про "свіжі ідеї і підходи" після його зустрічі з помічником президента Росії Владиславом Сурковим.

"Так, я бачив ці коментарі, і я погоджуся, що в нас була дуже конструктивна зустріч. Мені здається, що я говорив дуже прямо і щиро. Але очевидно, що були порушені і такі теми, щодо яких ми не зможемо дійти згоди. Перш за все, нам вдалося досягти згоди в тому, що нинішній стан справ не влаштовує нікого. Це погано для Росії, погано для України і для людей на Донбасі. І ситуація, ймовірно, буде тільки погіршуватися. Тому тут терміново потрібно щось змінювати", - відповів американський дипломат.

"По-друге, нам дійсно потрібен свіжий підхід, який полягає в тому, щоб, перш за все, думати про безпеку. Росія висловила стурбованість становищем російськомовного населення на сході України. І, чесно кажучи, єдина територія, де страждають російськомовні жителі, - це область під контролем російських сил. Тому якщо є інший спосіб забезпечити безпеку людей без присутності там російських сил, це, можливо, було б найкраще для всіх. Ми домовилися подумати про сценарії забезпечення безпеки, а також поговорили про політичний процес", - додав Волкер.

Нагадаємо, що 21 серпня Волкер зустрівся в Мінську із Сурковим. Той назвав зустріч "корисною і конструктивною".

Водночас, спецпредставник США по Україні Курт Волкер вважає, що Росія намагається "заморозити" конфлікт на сході України.

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30 08 2017 10:31
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