До 2021 року мінімальна зарплата зросте до 6200 грн, - Мінекономрозвитку

До 2021 року розмір мінімальної заробітної плати досягне позначки в 6200 гривень.

Зокрема, очікується, що вже в 2019 році мінімальна зарплата підвищиться до 4600 гривень, у 2020 році - до 5400 гривень, і до 2021 року перевищить суму 6 тисяч гривень, - повідомляє Міністерство економічного розвитку в новому консенсус-прогнозі.

Також у прогнозі повідомляється, що швидкість зростання ВВП України в 2018 році складе 3,2% при інфляції 9,7%.