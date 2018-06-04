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До 2021 року мінімальна зарплата зросте до 6200 грн, - Мінекономрозвитку

Підвищення планують здійснювати поступово протягом трьох років
До 2021 року розмір мінімальної заробітної плати досягне позначки в 6200 гривень.
До 2021 року мінімальна зарплата зросте до 6200 грн, - Мінекономрозвитку Фото: з вільних джерел

Зокрема, очікується, що вже в 2019 році мінімальна зарплата підвищиться до 4600 гривень, у 2020 році - до 5400 гривень, і до 2021 року перевищить суму 6 тисяч гривень, - повідомляє Міністерство економічного розвитку в новому консенсус-прогнозі.

Також у прогнозі повідомляється, що швидкість зростання ВВП України в 2018 році складе 3,2% при інфляції 9,7%.

Нагадаємо, що віце-прем’єр-міністр України Павло Розенко заявив, що в Україні існують тисячі вакансій із заробітною платою в понад 15 тис грн.

 

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06 04 2018 13:17
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