До Дня Києва в столиці відбулася театралізована хода, – ФОТО
Колона зібрала близько 3-4 сотень учасників та рухалася по вул. Володимирській, повідомляє "Укрінформ".
Як зазначають організатори, цей захід відкрив вечірню програму святкувань до дня Києва.
Хода рушила о 17:00 з парку Шевченка та пройшла вулицею Володимирська до основного місця проведення заходів – Софійської площі.
Фото: ukrinform.ua
Фото: ukrinform.ua
Колона з 3-4 сотень учасників рухалася за пересувною платформою з міні-копією скульптури "Кий, Щек, Хорив та їх сестра Либідь".
Фото: ukrinform.ua
Біля Національної опери учасників привітав військовий оркестр.
Фото: ukrinform.ua
Фото: ukrinform.ua
Фото: ukrinform.ua
Нагадаємо, в Києві в неділю, 28 травня, перекриють рух транспорту на низці вулиць.
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