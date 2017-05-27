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До Дня Києва в столиці відбулася театралізована хода, – ФОТО

Захід відкрив вечірню програму святкувань до дня Києва
У Києві з парку Шевченка до Софіївської площі люди пройшли театралізованою ходою.
До Дня Києва в столиці відбулася театралізована хода, – ФОТО Фото: ukrinform.com

Колона зібрала близько 3-4 сотень учасників та рухалася по вул. Володимирській, повідомляє "Укрінформ".

Як зазначають організатори, цей захід відкрив вечірню програму святкувань до дня Києва.

Хода рушила о 17:00 з парку Шевченка та пройшла вулицею Володимирська до основного місця проведення заходів – Софійської площі.


Фото: ukrinform.ua


Фото: ukrinform.ua

Колона з 3-4 сотень учасників рухалася за пересувною платформою з міні-копією скульптури "Кий, Щек, Хорив та їх сестра Либідь".


Фото: ukrinform.ua

Біля Національної опери учасників привітав військовий оркестр.


Фото: ukrinform.ua


Фото: ukrinform.ua


Фото: ukrinform.ua

Нагадаємо, в Києві в неділю, 28 травня, перекриють рух транспорту на низці вулиць.

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27 05 2017 19:25
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