До Савченко в СІЗО не пускають нотаріуса: перешкоджають балотуватись в президенти, - сестра

"Під конвоєм СБУ її не відведе до ЦВК. Тому варіант для Надії - партія"

У СІЗО до народної депутатки Надії Савченко представники Служби безпеки не допускають нотаріуса, що не дає їй можливості оформити документи для реєстрації як кандидки у президенти.

Для того, щоб Надія могла стати кандидатом у президенти їй потрібно зареєструвати банківський рахунок партії, повідомляє Віра Савченко, сестра Надії - "Громадське".

"Під конвоєм СБУ її не відведе до ЦВК. Тому варіант для Надії - партія. Тоді довірена особа зможе зареєструвати її у ЦВК, але для цього треба оформити рахунок партії", - сказала сестра Савченко.

Віра Савченко також зазначила, що вони звертались зі скаргами до омбудсмена, НАЗК та НАБУ і попереджали, що немає доступу до нотаріуса.

"Вони, звичайно, допустять нотаріуса та визнають свою помилку, але вже після того, як реєстрація завершиться. Це їхня мета... Вони перешкоджають на цій стадії, щоб не починати відкрито перешкоджати на стадії, коли я буду зареєстрована. Тоді це буде абсолютно очевидним", - сказала Надія Савченко.

Нагадаємо, що Шевченківський районний суд Києва продовжив утримання під вартою для депутата Верховної Ради Надії Савченко ще на два місяці - до 18 лютого 2019 року.